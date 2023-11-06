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الراحل صفوت الزيات.. هذا آخر ما قاله عن طوفان الاقصى

11/6/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت عائلة الخبير العسكري المصري صفوت الزيات وفاته أمس الأحد عن عمر ناهز 77 عاما.

وعرف الراحل بمداخلاته وتحليلاته في المجالين العسكري والإستراتيجي في برامج حوارية بعدة قنوات فضائية أبرزها شبكة الجزيرة الإعلامية.

وبرع الزيات في تحليل القضايا العسكرية والصراعات في المنطقة خاصة في حربي جنوب لبنان عام 2006، والعدوان على قطاع غزة عام 2009.


** آخر حوار له قبل وفاته

وتعليقا على عملية "طوفان الأقصى" والحرب الإسرائيلية على غزة، قال الزيات في آخر حوار له قبل وفاته، إنه "من الآن وللأبد كسرت نظرية عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي وأسطورة الجيش الذي لا يقهر".

واعتبر -في الحوار الذي أجراه مع موقع "ذات مصر" تم بثه الشهر الماضي- أن "القادة السياسيين بإسرائيل يريدون أن يشعروا شعبهم بوطأة ما حدث، واعتباره حدثا غير مسبوق في التاريخ اليهودي، بما يقتضي استدعاء أولادكم من الاحتياط وحتى أموالكم" لخدمة الحرب.

وعما يخطط له بعد الحرب، قال الزيات إن "الاحتلال سيحاول البحث عن وجه فلسطيني تؤيده بعض الدول العربية يسلم له الحكم في غزة بدلا عن حماس التي ستتنحى بشكل أو بآخر".

وفي سؤال بشأن احتمالات توسع الصراع إقليميا، قال "إن توسعت الحرب فلن تجد إسرائيل أيا من منصة غازها في سواحل الشرق الأوسط"، كما أكد أن إيران لديها صواريخ من نوع "كروز الحويزة" مداها 1400 كيلومتر "قادرة على قصف قلب إسرائيل".

وبشأن مساعي تهجير سكان غزة إلى سيناء، قال الزيات إن إسرائيل تسعى فعلا لاقتطاع جزء من سيناء مقابل ما تسلمه من أراض للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

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