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كاتبات عربيات أدب المرأة العربية يستحق الاحتفاء رغم الصعوبات والتحديات

11/6/2023 2:47:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشارقة - يوسف غانم
قال عدد من الكاتبات إن نتاج المرأة الأدبي شكل إضافة للمكتبة العربية والإنسانية، رغم أنه واجه الكثير من التحديات على مستوى النشر والنقد وآراء القراء، مشيرات إلى أن المرأة الأديبة اليوم تستحق الاحتفاء والتكريم بما وصلت له من مكانة وحضور.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «الاحتفاء بالكاتبات في الأدب المعاصر» ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42، استضافت كلا من د.عائشة أبوالغيص، والروائية سارة النمس. واستهلت د.عائشة أبوالغيص حديثها بالتحليق صوب ماضيها وحكايتها مع الكتابة من بدايتها، قائلة: بدأت كتابة القصص وأنا في المرحلة الابتدائية، وكانت حصص اللغة العربية تلهمني، لكنني أعتبر ما كتبته في هذه الفترة (محاولات) لكن مع الوقت بدأت أطور من كتابتي من خلال القراءة الدائمة، والاحتكاك المعرفي بالكتاب الذين سبقوني، من دولتي ومن خارجها ومن مختلف بلدان العالم.
وعن التحديات التي تواجهها المرأة العربية التي تتخذ من الكتابة مسلكا لحياتها، قالت د.أبوالغيص: التحدي الأكبر كان بالنسبة لي وأنا صغيرة هو خوفي من أهلي، لكنني حين كبرت زال هذا الأمر، أما عن التحديات الأخرى التي واجهتها في بدايات مشواري ككاتبة فعلية، فكانت تتمحور حول أسئلة: ماذا سأكتب، ولمن سأكتب بالتحديد، وكيف سأنشر؟
وتحدثت عما وصلت إليه المرأة الإماراتية الكاتبة بفضل الدعم الدائم من مختلف مؤسسات الدولة الثقافية والمعرفية للمرأة، ودللت على كلامها بجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، فقد حصدت المرأة الإماراتية الكاتبة، جائزة أفضل رواية وأفضل ديوان شعر وأفضل كتاب في مجال الدراسات.
من جانبها، قالت سارة النمس صاحبة رواية «جيم» التي نافست عام 2021 في جائزة البوكر: منذ الستينيات والمرأة العربية تحارب بقوة وجرأة للتعبير عن نفسها من خلال ما تكتب، انظروا مثلا لمؤلفات نوال السعداوي، وكيف حركت تلك الكتب المياه الراكدة، كذلك كتابات غادة السمان، وغيرهن الكثير، لذلك أعتقد أن اجتماعنا اليوم منطقي جدا للاحتفاء بما وصلت إليه الكاتبة العربية، وعليها المواصلة، إلى أن تصل للكتابة بحرية تامة.
وأكدت سارة أن التحديات مازالت كثيرة أمام المرأة الكاتبة. وحول أهم هذه التحديات، قالت: الكثير من القراء الآن ينظرون لأدب المرأة أنه أدب من الدرجة الثانية، ويقارن دائما بما يكتب الرجل، وفي هذا ظلم كبير لما تبدع المرأة، وصادر عن عقلية محدودة، والتحدي الكبير أن تظل المرأة تكتب، إلى أن يأتي يوم يعرف فيه كل أولئك المقللين من شأنها أن أدب المرأة هو أدب وكفى.

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