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الشمري الشارقة للكتاب فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة خليجيا وعربيا ودوليا

11/6/2023 2:47:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشارقة - يوسف غانم
تشارك وزارة الإعلام ممثلة بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بمعرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الثانية والأربعين والتي تقام تحت عنوان «نتحدث كتبا»، والذي يستمر حتى 12 الجاري، بمشاركة 108 دول تعرض الكثير من أوجه ثقافتها وإبداعاتها الأدبية.
وأكد ممثل وزارة الإعلام في المعرض فيصل الشمري من إدارة إعلام دول مجلس التعاون الخليجي - قطاع الإعلام الخارجي، حرص الوزارة على المشاركة بمعارض الكتب المختلفة خصوصا معرض الشارقة الدولي للكتاب والذي يتميز بنسبة المشاركة الدولية الكبيرة، حيث تشارك فيه سنويا أكثر من 100 دولة وهذا العام تشارك أكثر من 2000 دار نشر من بينها دور نشر كويتية تقدم أحدث إصداراتها، ولذلك كانت مشاركة وزارة الإعلام بهذه الفعالية الثقافية والأدبية الكبيرة لتأكيد متانة العلاقات بين الأشقاء من جهة ولتبادل الخبرات والتجارب مع الجهات المشاركة من مختلف الدول العربية والأجنبية.
وأشار الشمري إلى أن المعرض يعد فرصة للقاء الإعلاميين والتعرف على جديد وسائل الإعلام المشاركة من قنوات تلفزيونية وصحف وإصدارات مختلفة إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تأثيرها في المجتمعات.
وأشاد الشمري بالتنظيم المميز للمعرض وبالجهات المشاركة إضافة إلى الإقبال الكبير من الجمهور وزوار المعرض، مشيرا إلى تنوع الفعاليات والأنشطة المصاحبة من ندوات وورش عمل وتبادل زيارات بين المشاركين لتبادل الآراء والخبرات والاطلاع على التجارب.
من جهته، عبر مراقب المعارض في وزارة الإعلام عبدالله الرفدي عن سعادته بالتواجد في جناح الوزارة بعرض الشارقة الدولي للكتاب باعتباره من أهم معارض الكتب خليجيا وعربيا ودوليا، لاسيما أنه يتميز بالمشاركة الدولية الواسعة لكبريات دور النشر والجهات الثقافية في المنطقة والعالم.
وأوضح الرفدي أن جناح الوزارة يضم عددا من الإصدارات التي تتحدث عن الكويت وتاريخها بين الماضي والحاضر وأيضا بعض الإصدارات الخاصة بالطفل والأسرة، وكذلك الإصدارات التي تتناول دور الكويت الإنساني في العديد من المجالات التي أثبتت فيها الكويت تواجدها ووقوفها إلى جانب الإنسان في كل مكان.
وأشار إلى مشاركة العديد من دور النشر الكويتية وأيضا حضور كتاب وأدباء من الكويت للمشاركة في المحاضرات والندوات وهذا يدل على حضور الكويت الفاعل بهذه الفعالية الثقافية العريقة.
وتوجه بالشكر إلى الأشقاء في الإمارات على حفاوة الاستقبال وإلى إمارة الشارقة والقائمين على معرض الشارقة الدولي للكتاب ولجميع العاملين في المعرض على جهودهم المبذولة في سبيل إنجاح هذه الدورة وليبقى دوما من المعارض المتميزة خليجيا وعربيا ودوليا.

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