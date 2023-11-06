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محمد الرشود نبارك للحربي تكليفه مديرا للجامعة

11/6/2023 2:47:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
تقدم رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت محمد الرشود بالتهنئة الى د.مشاري الحربي بمناسبة صدور قرار تكليفه بمنصب مدير جامعة الكويت، معربا عن أمله وأعضاء الهيئة الإدارية بمزيد من الإنجازات التي ستشهدها الجامعة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الرشود أن د.مشاري الحربي من الكفاءات المشهود لها ومن القامات العلمية المتميزة وله تاريخ مشرف أكاديميا وإداريا، ويحظى بحب واحترام جميع أعضاء المنظومة التعليمية داخل الجامعة واختياره لهذا المنصب جاء عن جدارة واستحقاق، مشيرا إلى ان الاتحاد سيمد جسور التعاون مع د.الحربي بما يحقق مصلحة طلبة وطالبات جامعة الكويت.

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