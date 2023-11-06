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لبنان الرسمي يدين الجريمة النكراء ويشتكي إلى مجلس الأمن الدولي

11/6/2023 2:47:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال بيان صادر عن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: إن استهداف العدو الاسرائيلي المدنيين في عدوانه على لبنان واستشهاد أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال في الجنوب الليلة وجرح آخرين بنيران المسيرات جريمة نكراء تضاف الى سجل جرائم الاحتلال.
وأضاف ان «هذه الجريمة برسم من يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان. وهذه الجريمة وصمة عار جديدة برسم الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان وغزة».
وأكد البيان ان «هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام وستكون مدار متابعة من قبل الحكومة، عبر اتصالات دولية، وأيضا عبر تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الاسرائيلي الى مجلس الامن الدولي على خلفيتها. والمطلوب من دول القرار في مجلس الامن العودة الى تطبيق شرعة الأمم المتحدة والتحرك للجم الاعتداءات وانقاذ ما تبقى من إنسانية وعدالة كي لا تبقى هذه الشكاوى حبرا على ورق».
ودان رئيس مجلس النواب نبيه بري استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي المدنيين في سياراتهم والمسعفين صباحا اثناء قيامهم بواجبهم الانساني وقال إن: «آخر بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي الجريمة التي ارتكبها بحق الاطفال على طريق عيترون عيناتا والتي أدت الى استشهاد امرأة وثلاثة من أحفادها. ان ما حصل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل ومستوياتها والعسكرية والسياسية وأحد عيناتها وزير التراث فيها، الذي دعا الى استخدام القنبلة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة يمثل أنموذجا لإرهاب الدولة المنظم وأن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من غزة الى جنوب لبنان هو سياق واحد».

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