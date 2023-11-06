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تشكيل مجلس الاتحاد الوطني للموظفين برئاسة د خالد البراك

11/6/2023 2:47:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
عقد مجلس إدارة الاتحاد الوطني للموظفين اجتماعا لتشكيل مجلس إدارته للمدة النقابية 2023/2027 في مقره بضاحية صباح السالم. وقد تمت تزكية رئيس نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي د.خالد البراك رئيسا للاتحاد الوطني للموظفين، ود.بندر النصافي نائبا للرئيس، وعامر الديحاني أمينا للسر، ويوسف العازمي أمينا مساعدا للسر، ومحمد الكندري أمينا للصندوق، ومحمد الهاجري أمنيا مساعدا للصندوق، وعضوية كل من هيثم الهاجري، وخالد العجمي، وعبدالعزيز العيباني، وفهد المطيري.
وقال د.خالد البراك: تشرفت بثقة زملائي في الاتحاد الوطني للموظفين وتزكيتي لرئاسة مجلس الإدارة، فكل الشكر لثقتكم الغالية، وبإذن الله القادم أفضل بدعمكم ومساندتكم لمزيد من المكتسبات النقابية للعاملين والموظفين.

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