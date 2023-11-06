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الاتحاد الكويتي لأصحاب المهن تمكين المرأة اقتصاديا ينعكس إيجابيا على المجتمع

11/6/2023 2:47:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت أمين سر الاتحاد الكويتي لأصحاب المهن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة جميلة الدواس أن تمكين المرأة اقتصاديا ومواصلة دعمها وتشجيعها كل ذلك ينعكس إيجابيا على المجتمع.
ولفتت الدواس، التي ترأس الوفد النسائي الكويتي المشارك في المؤتمر الإقليمي لدول آسيا والمحيط الهادئ في تصريح لـ «كونا»، الى أهمية هذه المؤتمرات التي من شأنها تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات بين الجمعيات المعنية بهذا الشأن.
وأضافت أنها تهدف أيضا إلى زيادة الوعي في مجالات تمكين المرأة اقتصاديا وتسليط الضوء على الدور المهم للقطاع الخاص في سبيل تفعيل دورها في مكان العمل.
واوضحت انه على الرغم من أن المرأة الكويتية لديها وظيفة إلا ان بعض النساء بحاجة الى دخل إضافي لمواجهة الغلاء المعيشي وارتفاع الاسعار وتوفير الاحتياجات وفي جانب آخر لتحقيق الرفاهية.
وقالت الدواس «هنا يأتي دور الجمعيات والاتحادات والاندية التي تهتم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها وتبني المبادرات والتمهيد لإنشائها وتطويرها».
وأفادت بأن الاتحاد الكويتي بصدد إنشاء حاضنة للمشاريع ليس فقط النسائية بل تشمل الشباب أو أي شخص بحاجة الى مساعدة وتمويل لإنشاء مشروع جديد وليس لديه الإمكانية أو القدرة على تأسيسه.
وأوضحت ان هذه الحاضنة تهدف الى تبني المشاريع المختلفة والمتنوعة والاستمرار بدعمها وتمويلها سواء لمدة سنة او أكثر، مشيرة الى ان الحاضنة تعمل على الدفع والمحاولة حتى ينجح المشروع ويقف على أرض صلبة.
وأعربت الدواس عن أملها في ان يتم تنظيم وإقامة مثل هذا المؤتمر في الكويت، مشيرة الى انه يتم العمل حاليا لتحقيق ذلك وبانتظار الإجراءات والموافقات النهائية.
من جهتها، أوضحت رئيسة اللجنة الاقتصادية للاتحاد منى المطوع ان فكرة الحاضنة لا تقتصر فقط على تقديم الدعم المادي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل تشمل ايضا عمل دراسة شاملة لهم وتوفير المتطلبات الأساسية بالاضافة الى تقديم النصائح والاستشارات اللازمة.
واضافت انها تهدف ايضا الى توفير الأماكن المناسبة وتجهيزها لتسويق منتجاتهم مع تحمل جميع الاحتياجات وتقديم المستلزمات الخاصة بالمشروع مع توفير فرص العمل المناسبة حتى تنهض هذه المشاريع.
وانطلق المؤتمر الإقليمي لدول آسيا والمحيط الهادئ في البحرين اليوم الاثنين تحت عنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة وشباب الأعمال» بمشاركة دولية واسعة من وفود دول آسيا وأوروبا والوطن العربي بينهم 18 سيدة أعمال كويتية.
ويقام المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال (الدولي) ودعم من صندوق العمل (تمكين) تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة البحرينية عبدالله فخرو.
وأعربت رئيسة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية هند بنت سلمان، في تصريح لـ «كونا» على هامش المؤتمر، عن سعادتها بتنظيم وإقامة هذا المؤتمر في البحرين.
وأضافت أن المؤتمر يشكل فرصة كبيرة لتبادل قصص النجاح مع الدول الأخرى المشاركة خاصة في ظل ما «نشهده من مسيرة حافلة بالنجاحات تستحق استعراضها».

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