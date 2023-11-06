الاستدامة وإعمار الأرض بقلم د جابر الوندة



مررنا سريعا في المقالات السابقة على تعريف التنمية المستدامة ومجالاتها ونطاقاتها الثلاث، وخطأ التركيز على أحد جوانب الاستدامة فقط، كالتركيز على الاستدامة المالية، بل يجب تفعيل وتحقيق جميع جوانب الاستدامة، ونقترح بكل بساطة وضع كلمة «استدامة» بجوار أي «كلمة» أو «مفهوم» أو«قضية» تهتم بها أي مؤسسة، ومن ثم نعمل على تحقيقها وتفعيلها، فنضع مثلا كلمة «استدامة» مقرونة بـ «التنظيم» فيكون هناك سعي لـ «الاستدامة التنظيمية» المطلوب تفعيلها، وكذا الأمر مع «الاستدامة التشغيلية» المطلوب تحقيقها، و«الاستدامة التحسينية» المطلوب تبنيها، و«الاستدامة المؤسسية» المطلوب الوصول إليها.. وهكذا.

وقد ذكرنا سابقا الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، ودور الدول أو المؤسسات للتعاطي الإيجابي معها.. لكن ما معنى التعاطي الإيجابي؟ وكيف ننطلق في التعامل معها؟ وهل يجب أن نقبل هذه الأهداف السبعة عشر بصيغها المذكورة نصا؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة سنتناول فيما يلي نقطتين رئيستين هما: كيف نتعاطى إيجابيا مع هذه الأهداف انطلاقا من فهمنا لأهمية الاستدامة في ثقافتنا وشرعنا الحنيف؟ والنقطة الثانية هي: تحفظنا على صياغة بعض الأهداف أو إعادة نظر لها من منطلقات إنسانية ومنطقية.

فنحن إذا نظرنا إلى أهم دوائر الاستدامة ونطاقاتها ـ بداية من دائرة الاقتصاد، ودائرة البيئة، ودائرة المجتمع والناس، ودائرة الحوكمة والضبط ـ لوجدنا حرصا ظاهرا وتفعيلا ممنهجا لها في حضارتنا ومسار تاريخنا وإعلاء لشأنها، وهو ما يوضح أن هذه الأفكار والأهداف الأممية والتوجيهات المؤسسية ستجد مكانها في واقعنا بصورة ميسورة إذا أحسنا العمل، ولن تحتاج إلى كثير عناء أو مشقة في بيان أهميتها أو جدواها، بقدر ما ستحتاج إلى التفعيل في واقع الناس ومعاشهم، وإعادة إحيائها والتركيز عليها من جديد.

كما أن حضارتنا وثقافتنا حددت وبنت منهجية متكاملة لتعامل الفرد والمؤسسات مع هذه الدوائر الخاصة بالاستدامة ودوائرها بمفهومها الحديث، بحيث تكون هذه المنهجية ضابطة وموجهة ومنظمة ومحكمة، وذلك بداية وانطلاقا من كون هذا الإنسان هو خليفة الله في هذه الأرض، مطلوب منه تعميرها لا إفسادها، والسير فيها وفق الضوابط والفطرة السوية، لا وفق الأهواء والنوازع والرغبات المهلكة له ولبيئته ومحيطه الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، حيث إن الله سبحانه خلقنا لعمارة هذه الأرض لا استنفادها وإهلاكها (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها)، فنحن من هذه الأرض مطالبون بإعمارها لا إفسادها بيئيا أو اقتصاديا، أو التعسير على معاش الناس فيها.

وتحرص هذه المنهجية الحضارية على تنمية ونشر وازع ودافع الفرد والمؤسسات وسعيها نحو بقاء الأثر وامتداد التأثير، والحفاظ على الاستمرارية والديمومة، وإحداث الفرق في البيئة والاقتصاد وحياة الفرد والناس، ومن هنا نفهم النهي المركوز في حضارتنا بكثرة وبجلاء عن الإفساد في الأرض، والنكير على الفساد والمفسدين فيها.. ونفهم أيضا الحث على التعمير والإنماء والاستدامة حتى في أحلك الظروف وضبابية المشهد، حتى إن النبي الكريم يقول «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها، فليغرسها».

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