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غزة مدينة بأمة بقلم د خالد الصيفي

11/6/2023 2:47:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بقلم: د. خالد الصيفي
هل سيلومني أحد أو يخطئني إذا زعمت أن أشــجع وأعـز أهل الأرض في وقتنا هذا هم المقاومون في غزة! وعوائلهم وبيئتهم الحاضنة المتمثلة في المجتمع الغزاوي الصابر والمرابط! لا أظن أن إنسانا - معا - سيخالفني في ذلك، إلا إذا قارنهم بالمقاومين الأفغان الذين قهروا أعتى قوى زمانهم، ومع ذلك فإنني أصر على تفوق الغزاويين وبمراحل عن أقرانهم الأفغان الشجعان لاعتبارات عديدة ليس هنا مجال لذكرها.
فضلا عن أنهم الأشجع والأعز، فإن الغزاويين لهم فضل على الأمة كلها، حيث كفوها سنام الإسلام وجاهدوا عنها أحق جهاد ضد أصرح عدو، كما أنهم بيضوا وجه الأمة بفتح مبين رأيناه في دحر وأسر أعداد كبيرة من الغاصبين في ملحمة لم نر مثلها منذ نصف قرن، أذاقوا فيها المحتل طعم الهزيمة المر بعد عقود من العربدة والغرور والتغطرس، وكسروا هيبته المصطنعة وحطموا كبرياءه وأهانوا جيشه الذي يدعي أنه لا يقهر، في غزوة مباركة أسموها «طوفان الأقصى» شفوا فيها قلوب المؤمنين، بعد معاناة طويلة من النكبات والنكسات والصفقات المجانية في قضية القضايا وقدس الأقداس، كل هذا الإنجاز تم بقدرات غزاوية ذاتية ومتواضعة بظروف كارثية وفي ظل حصار من كل الجهات والجبهات، إلا أن من يتوكل على الله فهو حسبه والعاقبة للمتقين.
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كنت في بداية كل فصل دراسي، أنبه طلبتي بالإرشادات الضرورية للمقرر كالساعات المكتبية والمراجع المستخدمة وتوزيع الدرجات، وكنت أبلغهم برفضي دخول أحدهم المحاضرة وبيده نوع من القهوة عرف عن مصنعيها دعمهم الكبير للصهاينة، وكنت أسهب وأفصل في إقناعهم بضرورة مقاطعتها، على الأقل فــي محاضرتي، وكان أغلبهم يتجاوب ليس قناعة ولكن لتجنب اســـتفزاز أستاذ المادة الذي يرصد درجـــاتهم، أما وقد صحت الأمة بعد طوفان الأقصى، ورأينا حملات مقاطعة كبيرة ومؤثرة لكل منتج يدعم أعداء الأمة، فإذا الطلبة الذين كنت أعاني سابقا في إقناعهم بالمقاطعة، رأيتهم يبادرون بتنبيه بعضهم بضرورة مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للعدو المحتل.
وهذا فضل آخر تفضلت به غزة الأبية على الأمة، بأن بعثت فيها هذه الصحوة المبنية على نصرة المسلم مهما بعدت بلاده، إنها صحوة أحوج ما نكون إليها وبسببها انتشر الوعي عند كل الأجيال ابتداء بمرحلة رياض الأطفال وانتهاء بالمرحلة الجامعية، وتنافست المؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني والقوى السياسية وطبقات المثقفين والمتخصصين والأكاديميين، وربات البيوت والمتقاعدين وكل صاحب ضمير حي وحمية في نصرة غزة حسب الاستطاعة، فلا تلومني مرة أخرى إن زعمت أن الغزاويين هم ضمير الأمة ورأس حربتها وحماة بيضتها وحملة رايتها، ومنهم الشهداء الذين نظنهم أموات ومنهم المرابطون في أكناف بيت المقدس الذين حدثنا عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيا لائمي بغزة وأهلها، دع عنك لومي فإنها مدينة بأفعال أمة.
لا يفــوتــني في ختام هذا المقال الترحم على الشيخ أحمد ياسين.

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