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السكنية تسليم 4 مجموعات من المحلات التجارية بالضاحية N10 في المطلاع

11/6/2023 2:47:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن إتمام تنفيذ 4 مجموعات من المحلات التجارية في القطع 1 و2 و3 و4 بالضاحية N10 من مدينة المطلاع السكنية.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي، إنها سلمت نهاية أكتوبر مفاتيح المحلات التجارية في القطع الـ 4 إلى ممثلي وزارة المالية «أملاك الدولة والخدمات». وأضافت: تم الانتهاء وتسليم مفاتيح مسجدين محليين ومبنيين يشملان سكن إمام ومؤذن في القطعتين 1 و4 في الضاحية N10 من المدينة، وذلك ضمن عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة. وأكدت المؤسسة أنها مستمرة في تسليم المباني العامة الجاهزة للجهات الحكومية ذات العلاقة تمهيدا لتشغيلها للمواطنين من سكان المدينة وروادها.

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