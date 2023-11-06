رماية الخليج العربي 2023 رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة
التاريخ
11/6/2023 2:47:14 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) انطلقت فعاليات التمرين البري «رماية الخليج العربي 2023» الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية الشقيقة بميادين التدريب التكتيكية بالمنطقة الشمالية بحفر الباطن. بمشاركة تشكيلات من القوة البرية الكويتية والقوات البرية الملكية السعودية إضافة إلى قوة سبارتن من القوات البرية الأميركية. وتأتي المشاركة في التمرين ضمن إطار التعاون المشترك لتعزيز وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك، بهدف رفع مستوى وكفاءة الجاهزية القتالية للقوات المشاركة في بيئة العمليات المشتركة.
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