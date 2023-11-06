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رماية الخليج العربي 2023 رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة

11/6/2023 2:47:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت فعاليات التمرين البري «رماية الخليج العربي 2023» الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية الشقيقة بميادين التدريب التكتيكية بالمنطقة الشمالية بحفر الباطن. بمشاركة تشكيلات من القوة البرية الكويتية والقوات البرية الملكية السعودية إضافة إلى قوة سبارتن من القوات البرية الأميركية. وتأتي المشاركة في التمرين ضمن إطار التعاون المشترك لتعزيز وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك، بهدف رفع مستوى وكفاءة الجاهزية القتالية للقوات المشاركة في بيئة العمليات المشتركة.

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