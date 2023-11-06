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373 كويتيا مؤمن عليهم وعلى رأس عملهم في دول التعاون

11/6/2023 2:47:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان عن أن عدد الكويتيين المؤمن عليهم والقائمين على رأس عملهم في دول مجلس التعاون 373 كويتيا بعد الاشتراك الإلزامي في التأمين المنصوص عليه في قانون مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس.
جاء ذلك في تصريح صحافي لـ «كونا» على هامش ترؤسه وفد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الـ 22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الذي تستضيفه سلطنة عمان يومي 6 و7 الجاري.
وقال الثنيان إن عدد المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية من مواطني دول الخليج القائمين على رأس عملهم في الكويت بلغ 15412 مواطنا، مضيفا ان هذه الأرقام تؤكد أهمية مد الحماية التأمينية ودوره الفعال في تقديم الرعاية الاجتماعية المناسبة لهم.
وأشاد الثنيان بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وحرصها على تعزيز العمل المشترك والتعاون في مجال الرعاية الاجتماعية بهدف تطويرها والارتقاء بها لخدمة مواطني دول مجلس التعاون.
وأوضح أن من أهم ما جاء في جدول بنود الاجتماع المكون من 11 بندا تحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية ودراسة المقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية إضافة إلى استهداف العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد.
وذكر الثنيان أنه تقدم خلال الاجتماع الخليجي باقتراح تخصيص أسبوع توعوي في كل عام بعنوان «الأسبوع الخليجي لمد الحماية التأمينية».
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت شاركت في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، الذي تستضيفه سلطنة عمان الشقيقة في عاصمتها مسقط. وعلى غرار الاجتماعات السابقة، أكد هذا الاجتماع العلاقات الوثيقة التي تربط الدول الأعضاء بعضها ببعض، وعزز العمل المشترك والتعاون في مجال الرعاية الاجتماعية بهدف تطويرها والارتقاء بها لما يخدم مواطني دول مجلس التعاون.

MENAFN06112023000130011022ID1107381206

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