Monday, 06 November 2023 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشريان بعد فوزه في انتخابات المحامين نعد زملاءنا بإنجازات وخدمات نوعية خلال المرحلة المقبلة

11/6/2023 2:47:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
أكد رئيس جمعية المحامين شريان الشريان أن قائمة «المحامي» ستكون عند حسن ظن المحامين والمحاميات الذين أولوها الثقة في انتخابات جمعية المحامين التي تقدمت فيها بفارق كبير عن منافستها قائمة «المهنة». وكشف الشريان لـ «الأنباء» عن أن القائمة ستسعى جاهدة خلال المرحلة المقبلة لأن تكون مهنة المحاماة راقية ومتميزة ومنضبطة، واعدا بإنجازات تشمل قوانين وخدمات ورعاية نوعية، إضافة لتذليل أي عقبات تواجه المحامين.
وأوضح أن من أولويات المرحلة المقبلة إقرار قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يشتمل على أكثر من 18 تعديلا، ومنها إقرار الحصانة الجزئية للمحامي، إضافة إلى السعي لتطوير مركز التحكيم ومعهد الكويت للدراسات القانونية وتقديم دورات وبرامج تثقيفية للزملاء المحامين والعاملين في المجال القانوني.
بدوره، قال الحاصل على المركز الأول في الانتخابات وعضو قائمة «المحامي» خالد السويفان إنه وزملاءه في القائمة يعدون زملاءهم المحامين بعمل أفضل ورؤية مختلفة والسعي نحو تحقيق إنجازات لهم خلال العامين النقابيين المقبلين.
وقدم السويفان الشكر لزملائه الذين أولوه الثقة والتكليف، مبينا أن الجمعية العمومية قالت كلمتها ان من يعمل ويجتهد يستحق أن يستمر، في وقت أكد أن جمعية المحامين ستبقى بيتا لكل المحامين بمن فيهم أعضاء قائمة «المهنة» الذين رحب بمد يد التعاون لمن يريد العمل منهم.
وجاء ترتيب الفائزين حسب الآتي:
٭ المحامي خالد جمال السويفان 2202 صوت.
٭ عدنان محمود أبل 2099 صوتا.
٭ حمود جاسم الردعان 1998 صوتا.
٭ عبدالرزاق ذريان العنزي 1979 صوتا.
٭ شريان مرزوق الشريان 1880 صوتا.
٭ مشعل سعد الخنة 1878 صوتا.
٭ عبدالرحمن عبدالله الطاحوس 1755 صوتا.
٭ عبدالله مدعث العازمي 1745 صوتا.
٭ مشاري محمد البليهيس 1729 صوتا.
٭ مشاري سعد الطويل 1094 صوتا «احتياطي أول».
٭ أحمد ذعار المطيري 936 صوتا «احتياطي ثان».

MENAFN06112023000130011022ID1107381205

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث