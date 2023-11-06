آمر سلاح الدفاع الجوي استقبل قائد مجموعة الدعم الأميركي بالمنطقة

آمر سلاح الدفاع الجوي استقبل قائد مجموعة الدعم الأميركي بالمنطقة
التاريخ
11/6/2023 2:47:13 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل آمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن عادل علي الحافظ بمكتبه صباح امس قائد مجموعة الدعم الأميركي بالمنطقة العقيد دانيال انسلن، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة ضمن محور الزيارة.
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