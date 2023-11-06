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آمر سلاح الدفاع الجوي استقبل قائد مجموعة الدعم الأميركي بالمنطقة

11/6/2023 2:47:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل آمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن عادل علي الحافظ بمكتبه صباح امس قائد مجموعة الدعم الأميركي بالمنطقة العقيد دانيال انسلن، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة ضمن محور الزيارة.

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