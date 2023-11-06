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بالفيديو إدريس تحقيق 15% من أهداف التنمية المستدامة 2030

11/6/2023 2:47:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الأمم المتحدة طالبت بـ 500 مليار دولار كتمويل سنوي حتى عام 2030 للوصول إلى الغايات المطلوبة


حنان عبد المعبود
دشن ديوان المحاسبة أمس الاجتماع التاسع للجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي» والذي يستمر حتى 8 نوفمبر الجاري بمشاركة 9 أجهزة رقابية من أعضاء اللجنة بالإضافة إلى الأمانة العامة للمنظمة.
في البداية، أكد وكيل ديوان المحاسبة يوسف المزروعي حرص الكويت وديوان المحاسبة على استضافة تلك اللقاءات والاجتماعات المهمة، موضحا انه الاجتماع التاسع للجنة الرقابة على التنمية المستدامة والكويت عضو فيها، ويرأس اللجنة جهاز المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، وينوب عنه نائب رئيس ديوان عام المحاسبة في السعودية، معربا عن أمله في أن يحقق الاجتماع أهدافه.
من جانبه، قال القاضي ومستشار أول بالمجلس الأعلى للحسابات الذي يترأس لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة التابعة للمنظمة عزيز إدريس إن الاجتماع يأتي في سياق خاص، ونحن في منتصف خطة 2030 وبدأت تتواتر التشخيصات من أعلى الهيئات في الأمم المتحدة بوجود صعوبات وتحديات أمام الدول في تحقيق الأهداف والغايات والسبب يعود لإشكاليات في التمويل. وبين أن التنمية المستدامة تحتاج الى مخطط جديد لأن التقديرات تشير للحاجة الى 500 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية حتى 2030 وهو مبلغ كبير يحتاج الى تعبئة موارد وإعادة نظر في هيكلة تمويل التنمية دوليا. وكشف ادريس عن أنه مع الوصول الى منتصف أجندة 2030 كان الكم المنجز من الأهداف 15% فقط، بينما 30% سجل فيها تراجع وحتى لم تعد في الوضع السابق خاصة قبل جائحة كورونا، وهناك تحديات كبيرة بهذا الشأن.
وذكر أن الاجتماع سيتم خلاله مناقشة حصيلة 2023 وإعداد خطة تشغيلية لعام 2024 على ضوء التحديات التي تواجهنا.
بدوره، أكد كبير مدققين بإدارة الرقابة على الشركات في ديوان المحاسبة عبدالكريم المصيريعي أن الاجتماع تضمن استعراض مشاركة اللجنة في الأنشطة الدولية والنظر في العروض التي تلقتها اللجنة لتطوير تعاونها، بالإضافة إلى برمجة أنشطة مشتركة مع كل من فريق عمل «الأسوساي» للمراجعة البيئية وفريق عمل «الأوروساي» للتنمية المستدامة ومجموعة عمل «الإنتوساي» للتنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية، كما سيتم إعداد الخطة التشغيلية للجنة لعام 2024 وتوزيع الأعمال بين الأعضاء وتكوين فرق عمل.
من جهتها، قالت كبير المدققين دينا الصقعبي: سنطرح مشروع إنشاء قاعدة بيانات للتقارير البيئية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة، حيث شارك الديوان في عدة تقارير، منها التصحر وتغير المناخ.

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