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البداح إشراك منتسبي ذوي الإعاقة في أنشطة الهيئة

11/6/2023 2:47:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية والمتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح أمس ان إشراك ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة بالأنشطة والفعاليات تعد من أولويات الهيئة. وقال البداح عقب ورش تأهيلية تحت شعار «من صنع يدي 6» نظمتها مؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة إن برامج التأهيل والتدريب المختلفة تسهم باستقرار الأشخاص ذوي الإعاقة نفسيا واجتماعيا علاوة على ان الاستقلال الاقتصادي يبعد الصورة النمطية الخاطئة ويعزز الثقة بالنفس، مضيفا ان زيادة درجات التفاعل والمشاركات المجتمعية تسهم بكسر حاجز الخوف والرهبة لذوي الإعاقات المختلفة مما يطور من لغة التواصل لديهم ويحسن من أوضاعهم الصحية. من جهته، قال مدير عام المؤسسة مشعل شامان إن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بتطوير إمكانات منتسبيها باعتبارها إحدى الطاقات البشرية بالمجتمع. وأكد شامان أن الخدمات التدريبية والتأهيلية التي تقدمها المؤسسة التي تضم أكثر من 439 طالبا وطالبة تعمل على دمج وإشراك ذوي الإعاقة وتأهيلهم عبر مختلف الحرف والمهن بهدف تحدي الإعاقة والإنتاج ومواجهة ظروف العمل. وذكر ان الورش التأهيلية «من صنع يدي» تعمل على تقديم منتجات وحرف يدوية من اكسسوارات وعلب هدايا وحلي ولوحات ورسومات مختلفة ومفارش وغيرها من إنتاج منتسبي المؤسسة.

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