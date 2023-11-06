الفارس اتحاد التعاونيات يدعم المنتج الوطني لتحقيق الأمن الغذائي

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد راتب
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس، أن الاتحاد يدعم المنتج الزراعي الوطني، وسيبذل ما لديه من طاقات لتذليل جميع العقبات والمعوقات التي تواجه المزارعين، أو تواجد المنتج الوطني في الأسواق المحلية. وأعلن الفارس في تصريح صحافي عن انطلاق مهرجان النوير لدعم المنتج الزراعي للسنة الثانية قريبا، وذلك برعاية وزارة الشؤون والهيئة لعامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجمعيات التعاونية، لافتا الى أن الفعاليات جاءت لدعم المنتج المحلي وتقديم المساعدة للمزارعين ودعم جهودهم لتحقيق الأمن الغذائي ورفع الكفاءة والاستدامة الزراعية، داعيا الجميع إلى تشجيع المنتج الكويتي ومواصلة هذه الفعاليات الزراعية.
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