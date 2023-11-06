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الفارس اتحاد التعاونيات يدعم المنتج الوطني لتحقيق الأمن الغذائي

11/6/2023 2:47:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس، أن الاتحاد يدعم المنتج الزراعي الوطني، وسيبذل ما لديه من طاقات لتذليل جميع العقبات والمعوقات التي تواجه المزارعين، أو تواجد المنتج الوطني في الأسواق المحلية. وأعلن الفارس في تصريح صحافي عن انطلاق مهرجان النوير لدعم المنتج الزراعي للسنة الثانية قريبا، وذلك برعاية وزارة الشؤون والهيئة لعامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجمعيات التعاونية، لافتا الى أن الفعاليات جاءت لدعم المنتج المحلي وتقديم المساعدة للمزارعين ودعم جهودهم لتحقيق الأمن الغذائي ورفع الكفاءة والاستدامة الزراعية، داعيا الجميع إلى تشجيع المنتج الكويتي ومواصلة هذه الفعاليات الزراعية.

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