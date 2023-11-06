تمديد التسجيل للحج حتى 13 ديسمبر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أعلنت وزارة الأوقاف والشـؤون الإسلاميـــة أمس الإثنين تمديد فترة التسجيل المركزي لموسم الحج 2024 عبر منصة «الأوقاف» حتى 13 ديسمبر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة سلمان الكندري في تصريح صحافي، إن الوزارة حريصة على استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحج ممن لم يسبق لهم الحج، والذي انطلق منذ مطلع أكتوبر الماضي مع تقديم كل التسهيلات لهم.
وأكد حرص الوزارة وبتعليمات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري وبمتابعة من وكيل الوزارة د.بدر المطيري على التسهيل لحجاج بيت الله الحرام وتلبية احتياجاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم ليؤدوا مناسك الحج بكل أريحية.
يذكر أن موعد انتهاء التسجيل سابقا كان 10 نوفمبر الجاري إلا أن وزارة الأوقاف مددت المدة أكثر من شهر لتسهيل عملية التسجيل.
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