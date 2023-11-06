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تمديد التسجيل للحج حتى 13 ديسمبر

11/6/2023 2:47:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أعلنت وزارة الأوقاف والشـؤون الإسلاميـــة أمس الإثنين تمديد فترة التسجيل المركزي لموسم الحج 2024 عبر منصة «الأوقاف» حتى 13 ديسمبر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة سلمان الكندري في تصريح صحافي، إن الوزارة حريصة على استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحج ممن لم يسبق لهم الحج، والذي انطلق منذ مطلع أكتوبر الماضي مع تقديم كل التسهيلات لهم.
وأكد حرص الوزارة وبتعليمات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري وبمتابعة من وكيل الوزارة د.بدر المطيري على التسهيل لحجاج بيت الله الحرام وتلبية احتياجاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم ليؤدوا مناسك الحج بكل أريحية.
يذكر أن موعد انتهاء التسجيل سابقا كان 10 نوفمبر الجاري إلا أن وزارة الأوقاف مددت المدة أكثر من شهر لتسهيل عملية التسجيل.

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