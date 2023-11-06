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التعريف بالإسلام شاركت في معرض سفراء الخير

11/6/2023 2:47:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت لجنة التعريف بالإسلام في معرض سفراء الخير الذي أقيم في «مول العاصمة»، بالتعاون مع جمعية صندوق إعانة المرضى، وجمعية بصائر الخيرية، وبمساهمة مجموعة من المتطوعين. وقالت مديرة فرع الروضة النسائي، إقبال الحجي إن مشاركة داعيات اللجنة من مختلف الجنسيات في هذا المعرض تأتي في إطار حرص اللجنة على توسيع جهودها لتعريف ضيوف الكويت غير الناطقين بالعربية بثقافة المجتمع الكويتي، مبنية ان مشاركة اللجنة تضمنت إقامة بوث دعوي، اشتمل على إصدارات اللجنة الدعوية والتثقيفية بمختلف اللغات.

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