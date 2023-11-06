التعريف بالإسلام شاركت في معرض سفراء الخير

التعريف بالإسلام شاركت في معرض سفراء الخير
التاريخ
11/6/2023 2:47:12 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) شاركت لجنة التعريف بالإسلام في معرض سفراء الخير الذي أقيم في «مول العاصمة»، بالتعاون مع جمعية صندوق إعانة المرضى، وجمعية بصائر الخيرية، وبمساهمة مجموعة من المتطوعين. وقالت مديرة فرع الروضة النسائي، إقبال الحجي إن مشاركة داعيات اللجنة من مختلف الجنسيات في هذا المعرض تأتي في إطار حرص اللجنة على توسيع جهودها لتعريف ضيوف الكويت غير الناطقين بالعربية بثقافة المجتمع الكويتي، مبنية ان مشاركة اللجنة تضمنت إقامة بوث دعوي، اشتمل على إصدارات اللجنة الدعوية والتثقيفية بمختلف اللغات.
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