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الملا تستقطب الكوادر الوطنية وتشارك في المعرض الوظيفي الثاني لكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا

11/6/2023 2:47:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تطبيقاً لسياساتنا في المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص عن طريق استقطاب وتوظيف وتطوير الكفاءات الوطنية من الخريجين، والتي ستسهم في تعزيز تحقيق أهدافنا في النمو الاستراتيجي، شاركت مجموعة الملا في المعرض الوظيفي الثاني لكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، والذي أقيم في حرم الكلية بمنطقة الدوحة في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر.
وتم افتتاح المعرض الوظيفي بحضور الرئيس الاستراتيجي في مجموعة الملا ونائبة رئيس مجلس الأمناء بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا دانة أنور الملا، يرافقها رئيس الكلية البروفيسور خالد البقاعين، حيث تم الإعلان رسميا عن افتتاح المعرض الوظيفي الثاني في مراسم حفل رسمي أقيمت في حرم الكلية.
وفي بيان لها، قالت الرئيس الاستراتيجي في مجموعة الملا ونائبة رئيس مجلس أمناء رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا دانة أنور الملا: في مجموعة الملا، نحن نتطلع دائما إلى توظيف الخريجين الجدد من المهندسين الكويتيين في مختلف قطاعات العمل ضمن مجموعتنا متنوعة الاختصاصات، وستتم الاستفادة من الخبرة الأكاديمية التي يتلقاها هؤلاء الشباب والشابات في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في دعم مساعينا للتطور والنمو في جميع قطاعات أعمالنا.
وأضافت: تقدم مجموعة الملا باقة متنوعة من الفرص الوظيفية بين مختلف شركاتها لأولئك الذين هم على استعداد لقبول تحدي الانضمام إلى القطاع الخاص وبناء مستقبل أكثر إشراقا لأنفسهم ولبلدهم الكويت.
وخلال المعرض الوظيفي الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، تلقى الطلاب وخريجو الدراسات الهندسية في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا شرحا عن الفرص الوظيفية المتوافرة للمهندسين في القطاعات المتنوعة ضمن مجموعة الملا، وشارك في المعرض أعضاء فريق العمل في إدارة الموارد البشرية من مختلف أقسام مجموعة الملا وقطاعات الأعمال فيها بما في ذلك مجموعة الملا للسيارات، شركة الملا الهندسية، وشركة الملا للإجارة والتأجير، التي اغتنمت هذه الفرصة لتسليط الضوء على تنوع فرص العمل الواعدة والنمو والتطوير الوظيفي الموجودة في مجموعة الملا سواء بدوام كامل أو بدوام جزئي لطلاب الهندسة الكويتيين الشباب والخريجين الجدد.
وكونها عضو في مجموعة الملا ومن خلال التحالف الاستراتيجي الذي يربطنا بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، تلتزم مجموعة الملا باستقطاب وتطوير الكوادر والكفاءات الوطنية ومساعدة شباب الكويت الطموح على تحقيق أحلامهم بمستقبل وظيفي مزدهر.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الملا كانت قد شاركت أيضا في المعرض الوظيفي الأول للكلية العام الماضي.

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