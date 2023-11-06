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الوقف الإنساني مشروعات بتبرع يبدأ من 150 فلسا

11/6/2023 2:47:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار استراتيجيتها الداعمة للمشروعات ذات النفع اليومي المباشر للمستفيد، أطلقت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية حزمة مشروعات ذات تكاليف ومساهمات منخفضة، تبدأ من 150 فلسا، وذلك دعما للفئات المحتاجة والمتضررة في عدة دول. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبد الجليل إن تلك المشروعات تيسر التبرع للمحسنين دون أعباء، وهي من فئة إطعام الطعام سواء للطلاب أو النازحين أو المحتاجين. وأوضح العبد الجليل أن الجمعية قامت بطرح تلك النوعية من المشروعات ابتداء من 2019، ومن بينها مشروع إطعام جائع في أفريقيا بقيمة 150 فلسا للوجبة، ومشروع إفطار صائم بوجبة تكلفتها 200 فلس، بالإضافة إلى توفير 250 رغيف خبز بقيمة 5 دنانير للنازحين السوريين في المخيمات.

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