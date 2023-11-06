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زين تسهم في توفير فرص العمل لحديثي التخرج

11/6/2023 2:47:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن مساعيها للإسهام في توفير فرص العمل بالقطاع الخاص لحديثي التخرج والكفاءات الوطنية، أعلنت «زين» عن مشاركتها في معرض الفرص الوظيفية الثاني الذي استضافته كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا (KCST)، وهو الحدث الذي تساهم فيه الشركة للعام الثاني على التوالي.
وشهد حفل افتتاح المعرض الذي أقيم في الحرم الجامعي بمنطقة الدوحة حضور نائب رئيس مجلس أمناء كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا دانة الملا، ورئيس الكلية د. خالد البقاعين، بالإضافة إلى مسؤولي قطاعي الموارد البشرية والعلاقات المؤسسية في «زين»، حيث شهد المعرض مشاركة كبرى الشركات والهيئات والمؤسسات بالدولة، وحضورا مميزا من قبل الطلبة وحديثي التخرج والباحثين عن العمل.
وأتت هذه المشاركة انطلاقا من حرص «زين» الدائم على المشاركة بشكل فاعل في التجمعات والمعارض الوظيفية وتقديم الدعم لها في مختلف الجامعات والكليات ـ سواء العامة أو الخاصة منها ـ على مدار العام في إطار استراتيجيتها للموارد البشرية، والتي تساهم من خلالها بتطوير العملية التعليمية وتوفير فرص العمل للشباب حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص.
وقامت «زين» من خلال جناحها الخاص في المعرض باستعراض سياسة التوظيف التي تتبناها والفرص الوظيفية المتاحة لديها، إلى جانب تعريف الزائرين من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات كونها الشركة صاحبة الريادة في السوق الكويتي.
ويعد هذا المعرض الوظيفي الثاني الذي تنظمه كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، حيث شهد مشاركة كبرى الشركات والهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، وارتكز حول التخصصات التقنية والتكنولوجية والهندسية التي تتماشى مع المؤهلات الدراسية والأكاديمية التي تقدمها الكلية.
وتشمل التخصصات التي استهدفها المعرض الإلكترونيات، والاتصالات، وتقنيات الجيل الخامس، وعلوم الكمبيوتر، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتطوير التطبيقات، وهندسة الكمبيوتر، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

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