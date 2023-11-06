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نماء الخيرية تواصل تقديم مساعداتها لقطاع غزة

11/6/2023 2:47:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصل «نماء الخيرية» في جمعية الإصلاح الاجتماعي، بالتعاون مع شركائها في الداخل الفلسطيني، وفي إطار حملتها «فزعة فلسطين»، توزيع المساعدات الإغاثية العاجلة في مجال الإمداد الغذائي والمياه ومولدات الكهرباء في قطاع غزة، إذ ينتظر أن يبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات 20 ألف أسرة.
وقال رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات عبدالعزيز الكندري إن ما تم توزيعه في مجال الإمداد الغذائي بلغ 2000 سلة غذائية احتوت على المواد الغذائية الأساسية سريعة التحضير، بالإضافة إلى توزيع المياه الصالحة للشرب على النازحين في المدارس، وبلغ عدد المستفيدين من المياه أكثر من 10 آلاف أسرة، فيما يستفيد من المولد الكهربائي أكثر من 40 مركز إيواء.

MENAFN06112023000130011022ID1107381194

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