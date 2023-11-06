نماء الخيرية تواصل تقديم مساعداتها لقطاع غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) تواصل «نماء الخيرية» في جمعية الإصلاح الاجتماعي، بالتعاون مع شركائها في الداخل الفلسطيني، وفي إطار حملتها «فزعة فلسطين»، توزيع المساعدات الإغاثية العاجلة في مجال الإمداد الغذائي والمياه ومولدات الكهرباء في قطاع غزة، إذ ينتظر أن يبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات 20 ألف أسرة.
وقال رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات عبدالعزيز الكندري إن ما تم توزيعه في مجال الإمداد الغذائي بلغ 2000 سلة غذائية احتوت على المواد الغذائية الأساسية سريعة التحضير، بالإضافة إلى توزيع المياه الصالحة للشرب على النازحين في المدارس، وبلغ عدد المستفيدين من المياه أكثر من 10 آلاف أسرة، فيما يستفيد من المولد الكهربائي أكثر من 40 مركز إيواء.
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