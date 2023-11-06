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أدباء وكتاب القصة القصيرة حاضرة بقوة عربيا وبحاجة لمزيد من الاهتمام لمجاراة الرواية

11/6/2023 2:47:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشارقة ـ يوسف غانم
أكد عدد من الأدباء والكتاب أن القصة القصيرة حاضرة وبقوة في الأدب العربي بالرغم من أنها لم تصل إلى مستوى الرواية، وذلك بفعل العديد من الأسباب أهمها طبيعة القصة القصيرة المكثفة وحاجتها إلى فن التقطير والحساسية التي قد لا يتقنها أي كاتب.
جاء ذلك خلال جلسة ثقافية ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، والتي تقام في إكسبو الشارقة حتى 12 نوفمبر بعنوان «نتحدث كتبا».
وشهدت الجلسة مشاركة كل من: جمال السعيد كاتب قصة وروائي قطري، وسعاد العريمي كاتبة إماراتية وناشرة في مجال الأدب والرواية والقصة القصيرة، ود.إبراهيم أبوطالب أكاديمي وشاعر وكاتب أدب أطفال يمني، وأدارت الجلسة د.ولاء الشحي.
وقال السعيد: القصة والرواية من شجرة واحدة ولون أدبي واحد لها ثلاثة فروع وهي القصة، والرواية، والقصة القصيرة، والتحدي بين الرواية والقصة مثل المد والجزر، فعندما تأتي عوامل لصالح الرواية فهذا ينعكس ايجابا على الثقافة والقراء وكذلك الحال للقصة القصيرة، مشيرا إلى أن انتشار وسائل التواصل قدم خدمة للقصة القصيرة بفعل حجمها، أما انتشار الجوائز المتخصصة خدم الرواية، موضحا أن الأمر لا يتمثل بانتشار فن على حساب الآخر.
وأضاف: لكل لون جمهوره الخاص، وكل أدب له مزاياه وخصائصه التي تسهم في انتشاره بشكل أو بآخر، وأكبر تحد للقصة القصيرة طبيعة الجنس الأدبي ذاته، فالقصة القصيرة عند النظر إلى خصائصها تعتمد على التكثيف والوحدة الفنية والمساحة الضيقة للتعبير.
بدوره، قال د.إبراهيم أبوطالب: لا شك أن المشهد القصصي العربي شهد في بدايات السبعينيات وحتى نهاية الألفية الثانية إشراقات، لافتة شملت مشرق الوطن الكبير ومغربه وبرزت أسماء قصصية تبوأت المشهد الثقافي العربي.
وبين ان القصة القصيرة حاضرة وبقوة وبلغة الأرقام عدد ما صدر من مجموعات قصصية في قطر واحد وهو اليمن بين عامي 1957 و2022 وصل إلى 454 مجموعة قصصية، إضافة إلى 40 مجموعة قصيرة جدا، وفي ذات البلد صدرت 554 رواية، لذلك فلا يوجد فارق كبير على الرغم من أن الرواية أقدم.
وذكر ان القصة القصيرة مازالت لا تتمتع بجماهيرية الرواية نفسها، والسبب في ذلك أن القصة فن التكثيف والتقطير والحساسية العالية، وكذلك فإن القصة حتى في شكلها الكلاسيكي فن صعب لأنها تتعامل مع لحظة إنسانية واحدة منذ البداية حتى النهاية، موضحا أن القصة القصيرة تمثل تحديا للكاتب في إطار حدودها الضيقة ليصنع منها عوالمه وشخصياته بأبعاد الفيزياء المعاصرة محققا الاندهاش والتأمل والجمالية معا.
من جهتها، أشارت سعاد العريمي إلى أن معظم مؤلفي القصة القصيرة في دولة الإمارات من النساء، والإشكالية في البداية كانت في مسألة التدوين، إذ لم يكن بشكل مناسب، مضيفة «إن القصة الإماراتية بدأت منذ فترة طويلة وكنا نسميها الحكاية».
وتابعت: لكل زمن حيثيات معينة وعوامل تؤثر على النوع الأدبي، فعلى سبيل المثال ما زاد انتشار الرواية هي الجوائز الضخمة التي تحدت الكاتب لإظهار أجمل ما لديه، وهنا خفتت القصة القصيرة شيئا ما.

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