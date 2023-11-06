Monday, 06 November 2023 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الخدمة المدنية يعتمد الوفرة السكنية الجديدة نائية رسميا

11/6/2023 2:47:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
علمت «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قرارا بإضافة منطقة الوفرة السكنية الجديدة إلى مناطق الفئة الأولى من المناطق النائية.
وتفصيليا، أفادت المصادر بأنه بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية، تم التعديل على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2012 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية. وبينت المصادر أن التعديلات الجديدة تضمنت أن تضاف منطقة الوفرة السكنية الجديدة إلى مناطق الفئة الأولى من المناطق النائية، على أن يعمل بهذا القرار من 1 نوفمبر الجاري.

MENAFN06112023000130011022ID1107381192

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث