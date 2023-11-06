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الكويت على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتخلي عن ازدواجية المعايير إزاء القضية الفلسطينية

11/6/2023 2:47:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جددت الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والابتعـــاد عن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، فيما شددت على ضرورة الإيقاف الفوري للاعتـــــداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الديبلوماسي شايع أبوشيبة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.
وأكد أبوشيبة أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت القضية المحورية التي تشغل العالمين العربي والإسلامي، معربا عن أسف البلاد لأن تبقى تلك القضية عالقة وتشهد تراجعا خطيرا ينذر بكارثة إنسانية جديدة قد تؤدي إلى انفجار غير مسبوق في أعداد اللاجئين الفلسطينيين.
وقال إن هذه الظروف الراهنة تستوجب علينا توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مختلف مناطق عملياتها الخمس وخاصة قطاع غزة، مؤكدا أهمية التمسك بالحقوق الأصلية وغير القابلة للتصرف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وذلك طبقا لقرارات الشرعية الدولية.
وجدد إدانة الكويت لقتل قوات الاحتلال الإسرائيلي 72 عاملا إنسانيا تابعين للوكالة في القطاع في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2286 لعام 2016 والذي يدين أعمال العنف والهجمات والتهديدات الموجهة ضد العاملين في المجال الإنساني.
وفي هذا الصدد، ذكر أن الكويت تطالب المجتمع الدولي أيضا بتوفير الحماية اللازمة للعاملين في المجال الإنساني وترفض أي محاولات للمساس بولاية وكالة «أونروا» أو تغيير مهامها أو استهداف العاملين فيها.
وحذر الملحق الديبلوماسي من أن الشعب الفلسطيني الأعزل يواجه إبادة جماعية حية تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، مشيرا إلى أن العالم كله شهد الغارات الجوية الانتقامية التي أودت بحياة الآلاف من الضحايا الأبرياء وسط استهداف متعمد للمرافق المدنية وقطع لإمدادات الكهرباء والماء والغذاء والوقود.
وتابع «لم تكتف قوات الاحتلال المجرمة بهذا الحد بل تواصل ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية، وذلك من خلال عزل قطاع غزة واجتياحه بريا واضعة خيارات الشعب الفلسطيني المحاصر بين الموت أو التطهير العرقي أو التهجير القسري وذلك كله أمام أنظار المجتمع الدولي وفشله في وقف الجرائم الإسرائيلية».
وأعرب أبوشيبة عن إدانة الكويت بأشد العبارات للانتهاكات الإجراميــــة للاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة توفير حماية دولية للمدنيين وتأمين ممرات آمنة لوصول الفرق الطبية والمساعدات الإغاثية بصفة عاجلة للمحاصرين في قطاع غزة ودفع الاحتلال للامتثال للقرارات الأممية ذات الصلة.
وفي الختام، أكد الملحق الديبلوماسي شايع أبوشيبة على موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقـــه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتمسكنا بخيار السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

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