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وكيل الداخلية ناقش ملاحظات المحاسبة مع وكلاء مساعدين وقيادات أمنية

11/6/2023 2:47:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس أمس الاثنين في مقر الوزارة اجتماعا مع عدد من الوكلاء المساعدين والقيادات الأمنية، وذلك لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة.
وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال ومناقشة ما تضمنه من ملاحظات ديوان المحاسبة والإجراءات اللازمــــــة لمعالجتها.
من جهة أخرى، استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بمكتبه بمقر الوزارة أمس العميد د. حقوقي موسى علي نواف العنزي من مرتبات الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه بعنوان النظام الانتخابي في دول مجلس التعاون الخليجي.

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