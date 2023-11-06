الاستثمار مع شركات عالمية في مجالات حيوية



تكليف «الرعاية السكنية» تطوير مدينة إسكانية شمال الكويت في إطار متابعة الاتفاقيات الكويتية - الصينية سرعة إعداد مشروع قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات وتصوّر لتحسين مستويات المعيشة للمواطنين



استعرض مجلس الوزراء في الاجتماع الاعتيادي أمس الأولويات التشريعية المزمع إقرارها في دور الانعقاد الحالي، داعيا اللجنة التنسيقية الحكومية-النيابية إلى ترتيب أولويات المشروعات والاقتراحات بقوانين لمناقشتها ثم إدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة تمهيدا لإقرارها.

وكلف المجلس وزير المالية فهد الجارالله سرعة إعداد مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المختصة ووجهه لإعداد تصور لتحسين مستويات المعيشة لعاملي القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع مجلس الأمة لإنجازه قبل نهاية العام الحالي.

كما كلف المجلس وزير المالية أيضا بتوجيه الهيئة العامة للاستثمار لإعداد تصور للاستثمار مع الشركات العالمية في مجالات الغذاء والدواء والكهرباء والماء والإسكان لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والكهربائي والمائي وتوفير الوحدات السكنية.

و‏في سياق متابعة الاتفاقيات الكويتية-الصينية لإنشاء المدن الإسكانية كلف المجلس الهيئة العامة للرعاية السكنية اتخاذ اللازم للتعاون لتطوير مدينة إسكانية شمال الكويت، وكلف «الكهرباء والماء» اتخاذ اللازم للتعاون في مجال الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.





أكد ثقته الكاملة بوزير التجارة في مواجهة الاستجواب وحرصه على مؤازرته

مجلس الوزراء: إعداد تصور للاستثمار مع الشركات العالمية في مجالات الغذاء والدواء والكهرباء والماء والإسكان



تكليف وزير المالية بسرعة إعداد التصور الخاص بتحسين مستويات المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص لإنجازه قبل نهاية العام

تكليف «السكنية» لاتخاذ كل الترتيبات اللازمة والتصورات النهائية بشأن تطوير مدينة إسكانية شمال الكويت بالتعاون مع الصين دعوة «الكهرباء» لاتخاذ كل الترتيبات والتصورات النهائية بشأن التعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:

في إطار حرص الحكومة على استمرار التعاون مع مجلس الأمة، استعرض مجلس الوزراء الأولويات التشريعية المزمع إقرارها في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، داعيا اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية، إلى ترتيب أولويات مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لمناقشتها في اللجان البرلمانية المختصة مع الوزراء المعنيين ثم إعداد تقارير بشأنها لإدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة تمهيدا لإقرارها وفقا لأحكام الدستور وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد مجلس الوزراء حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز هذه القوانين، لاسيما ما يتعلق منها بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين تنفيذا للتوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بشأن مراجعة مستويات المعيشة لشرائح من المواطنين من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص بما يسهم بتحسين أوضاعهم وأحوالهم الحياتية دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية فهد الجارالله بسرعة إعداد مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بالتنسيق مع اللجان المختصة في مجلس الأمة.

كما وجه مجلس الوزراء وزير المالية فهد الجارالله بسرعة إعداد التصور الخاص بتحسين مستويات المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بالتنسيق مع مجلس الأمة لإنجازه قبل نهاية العام الحالي.

وضمن إطار حرص الحكومة على تعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والكهربائي والمائي وتوفير الوحدات السكنية في الكويت، كلف مجلس الوزراء وزير المالية فهد الجارالله بتوجيه الهيئة العامة للاستثمار بإعداد تصور للاستثمار مع الشركات العالمية في مجالات الغذاء والدواء والكهرباء والماء والإسكان.

وفي سياق متابعة مجلس الوزراء للاتفاقيات بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية في مجالات إنشاء المدن الإسكانية والكهرباء والماء، اطلع مجلس الوزراء على توصيه اللجنة الوزارية لمتابعة نتائج زيارة سمو ولي العهد إلى الصين، وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاتخاذ كل الترتيبات اللازمة والتصورات النهائية بشأن التعاون لتطوير مدينة إسكانية شمال الكويت، كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باتخاذ كل الترتيبات اللازمة والتصورات النهائية بشأن التعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على كتاب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون المرفق به الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة حمدان العازمي الموجه إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان.

ومجلس الوزراء إذ يسلم من جانبه بأن الاستجواب حق مشروع لكل عضو في مجلس الأمة، ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب وحرصه على مؤازرته ودعمه، معربا عن أمله أن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

من جهة أخرى، أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته إلى روسيا الاتحادية الصديقة الأسبوع الماضي وفحوى المحادثات التي جرت بينه وبين فياتشيسلاف فالودين رئيس البرلمان الروسي (الدوما) ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتي تركزت حول مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية،وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والحلول السياسية المطروحة لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، كما تم بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين وما يخدم المصالح المشتركة وسبل تطويرها وتعزيزها.

استضافة السعودية كأس العالم لكرة القدم 2034 إنجاز رياضي متميز لكل الدول العربية والإسلامية

بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وللشعب السعودي، معتبرا هذا الإعلان إنجازا رياضيا متميزا لكل الدول العربية والإسلامية ويمثل امتدادا لمسيرة التقدم والنجاح التي تحظى بها المملكة الشقيقة بقيادتها الحكيمة في مختلف المجالات، مؤكدا على وضع كل إمكانيات الكويت من أجل المساهمة في إنجاح استضافة المملكة لهذا التجمع الرياضي العالمي الكبير متمنيا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.