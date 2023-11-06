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10 أطنان مساعدات طبية نقلتها الطائرة الـ 14 من جسر إغاثة غزة

11/6/2023 2:47:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجهت أمس الاثنين الطائرة الإغاثية الـ 14 التابعة للقوة الجوية الكويتية، ضمن الجسر الجوي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى مدينة (العريش) المصرية تمهيدا لإيصالها إلى القطاع محملة بـ 10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية. وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق بين جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الخارجية انطلاقا من موقف الكويت الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء في غزة بأوامر سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والجمعيات الخيريــــة والمؤسسات الإنسانيــة الكويتية.

MENAFN06112023000130011022ID1107381188

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