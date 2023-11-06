10 أطنان مساعدات طبية نقلتها الطائرة الـ 14 من جسر إغاثة غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) توجهت أمس الاثنين الطائرة الإغاثية الـ 14 التابعة للقوة الجوية الكويتية، ضمن الجسر الجوي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى مدينة (العريش) المصرية تمهيدا لإيصالها إلى القطاع محملة بـ 10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية. وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق بين جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الخارجية انطلاقا من موقف الكويت الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء في غزة بأوامر سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والجمعيات الخيريــــة والمؤسسات الإنسانيــة الكويتية.
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