لقاء نيابي - حكومي حول الأولويات غدا

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز المطيري
بحث رئيس مجلس الأمة بالإنابة محمد المطير ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري سبل التنسيق حول الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الحالي واستعراض الأولويات الحكومية والنيابية ومجهودات اللجنة التنسيقية النيابية لمناقشتها في اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية مع اللجنة التنسيقية الحكومية المزمع عقده غدا الأربعاء.وكان المطير استقبل أمس الكندري، وذلك بحضور رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد.
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