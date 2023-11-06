Monday, 06 November 2023 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لقاء نيابي - حكومي حول الأولويات غدا

11/6/2023 2:47:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز المطيري
بحث رئيس مجلس الأمة بالإنابة محمد المطير ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري سبل التنسيق حول الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الحالي واستعراض الأولويات الحكومية والنيابية ومجهودات اللجنة التنسيقية النيابية لمناقشتها في اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية مع اللجنة التنسيقية الحكومية المزمع عقده غدا الأربعاء.وكان المطير استقبل أمس الكندري، وذلك بحضور رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد.

MENAFN06112023000130011022ID1107381187

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث