يونيسيف لـالقاهرة الإخبارية: ما يحدث في حق أهالى قطاع جرائم حرب

MENAFN - Youm7) قال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسيف، إن الموقف الراهن بشأن الأطفال في غزة مرعب للغاية، وبمثابة جحيم وكابوس بالنسبة للأطفال الذين وصل عدد القتلى منهم بالآلاف.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من جنيف مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا بد من وقف إطلاق نار فورا وعودة الهدوء للقطاع، ومن أجل ذلك لا بد من التحدث مع الكثير من الأطراف.

وأكد أن ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني في غزة وما يحدث في حق الأطفال هو جرائم حرب تستدعي تحركا عاجلا من الأمم المتحدة وتحركا عاجلا من كل الأطراف الدولية الفاعلة لوقف القتل.

وتابع أن يونيسيف عملت في فلسطين للكثير من السنوات وتعاونت مع كل المؤسسات، ومنذ السابع من أكتوبر وفرنا الكثير من المساعدات الإنسانية والطبية، لكن التحديات الراهنة في البداية هي توفير الأمن والسلامة للأطفال، فهم لا يشعرون بالأمن حتى في المستشفيات.



