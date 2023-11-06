القاهرة الإخبارية: بدء استقبال حالات أطفال مرضى بالسرطان من قطاع غزة

MENAFN - Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، بدء استقبال حالات أطفال مرضى بالسرطان من قطاع غزة .

وفى وقت سابق استشهد طفل فلسطيني وأصيب 3 أشخاص آخرين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، عصر الاثنين، لسطح مُجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.





وقالت مصادر بقطاع غزة لـ"وفا" إن طيران الاحتلال قصف سطح قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، الذي يعتبر أكبر المستشفيات في القطاع، ما أدى لإصابة مجموعة من الأشخاص بجروح، وليعلن لاحقًا عن استشهاد طفل.





ويؤوي المستشفى نحو 50 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية والمرضى الموجودين داخله، ويعمل مستشفى الشفاء منذ أيام بمولد كهربائي احتياطي.







