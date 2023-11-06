القاهرة الإخبارية: بدء استقبال حالات أطفال مرضى بالسرطان من قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، بدء استقبال حالات أطفال مرضى بالسرطان من قطاع غزة .
وفى وقت سابق استشهد طفل فلسطيني وأصيب 3 أشخاص آخرين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، عصر الاثنين، لسطح مُجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.
وقالت مصادر بقطاع غزة لـ"وفا" إن طيران الاحتلال قصف سطح قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، الذي يعتبر أكبر المستشفيات في القطاع، ما أدى لإصابة مجموعة من الأشخاص بجروح، وليعلن لاحقًا عن استشهاد طفل.
ويؤوي المستشفى نحو 50 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية والمرضى الموجودين داخله، ويعمل مستشفى الشفاء منذ أيام بمولد كهربائي احتياطي.
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