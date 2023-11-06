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القاهرة الإخبارية: عودة 100 مواطن مصري من قطاع غزة نتيجة نجاح الجهود المصرية

11/6/2023 2:39:43 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، عودة 100 مواطن مصري من قطاع غزة نتيجة نجاح الجهود المصرية المكثفة.

وقبلها أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل بإطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع في شمال إسرائيل.


وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاثنين، قالت إن فلسطينيًا يستشهد كل 4 دقائق جراء عدوان الاحتلال المستمر على القطاع المنكوب منذ 31 يومًا، والذي أسفر الآن عن أكثر من 10 آلاف شهيد.









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