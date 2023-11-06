القاهرة الإخبارية: عودة 100 مواطن مصري من قطاع غزة نتيجة نجاح الجهود المصرية

(MENAFN
- Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، عودة 100 مواطن مصري من قطاع غزة نتيجة نجاح الجهود المصرية المكثفة.
وقبلها أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل بإطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع في شمال إسرائيل.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاثنين، قالت إن فلسطينيًا يستشهد كل 4 دقائق جراء عدوان الاحتلال المستمر على القطاع المنكوب منذ 31 يومًا، والذي أسفر الآن عن أكثر من 10 آلاف شهيد.
MENAFN06112023000132011024ID1107381148
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.