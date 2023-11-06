رئيس وزراء فلسطين الأسبق: أولويتنا الحالية وقف إطلاق النار في قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) قال رئيس وزراء فلسطين الأسبق سلام فياض ، إن على الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها بقطاع غزة.
وأضاف رئيس وزراء فلسطين في تصريحات على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة.
وتابع رئيس وزراء فلسطين : "أولويتنا الحالية وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
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