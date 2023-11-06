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رئيس وزراء فلسطين الأسبق: أولويتنا الحالية وقف إطلاق النار في قطاع غزة

11/6/2023 2:39:41 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس وزراء فلسطين الأسبق سلام فياض ، إن على الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها بقطاع غزة.

وأضاف رئيس وزراء فلسطين في تصريحات على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة.

وتابع رئيس وزراء فلسطين : "أولويتنا الحالية وقف إطلاق النار في قطاع غزة".








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