Monday, 06 November 2023 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باكستان تندد بتهديدات إسرائيل باستخدام القوة النووية ضد الفلسطينيين

11/6/2023 2:39:41 PM
(MENAFN- Youm7) نددت وزارة الخارجية الباكستانية بتهديدات وزير إسرائيلي مثيرة للقلق ألمح فيها إلى إمكانية استخدام القوة النووية ضد الفلسطينيين، وهو التصريح الذي أثار انتقادات من المجتمع الدولي.

وفي بيان شديد اللهجة صدر اليوم الاثنين، وأوردته صحيفة /اكسبرس تريبيون/ الباكستانية، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفضه القاطع لتصريحات الوزير الإسرائيلي. ووصفت الوزارة هذه التصريحات بأنها مثيرة للقلق وتعكس نية تمتد إلى أشباح التطهير العرقي والإبادة الجماعية المشؤومة.

ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى إدراك التداعيات الأوسع نطاقاً لمثل هذا الخطاب، لأنه يحمل في طياته القدرة على زعزعة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن مثل هذه التهديدات يجب أن يكون بمثابة نداء واضح للعالم، يسلط الضوء على التهديد الوشيك الذي يشكله العدوان الإسرائيلي في المنطقة.

ويشار إلى أنه تم إيقاف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، وهو عضو في حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية، عن اجتماعات مجلس الوزراء "حتى إشعار آخر" بعد تصريحاته حول احتمال قيام إسرائيل بتنفيذ ضربة نووية على غزة.

وقد أثار تعليق إلياهو، الذي أدلى به خلال مقابلة إذاعية، إدانة سريعة من العالم العربي واعتبره مسؤول أمريكي بأنه غير مقبول.








MENAFN06112023000132011024ID1107381146

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث