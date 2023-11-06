باكستان تندد بتهديدات إسرائيل باستخدام القوة النووية ضد الفلسطينيين

MENAFN - Youm7) نددت وزارة الخارجية الباكستانية بتهديدات وزير إسرائيلي مثيرة للقلق ألمح فيها إلى إمكانية استخدام القوة النووية ضد الفلسطينيين، وهو التصريح الذي أثار انتقادات من المجتمع الدولي.

وفي بيان شديد اللهجة صدر اليوم الاثنين، وأوردته صحيفة /اكسبرس تريبيون/ الباكستانية، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفضه القاطع لتصريحات الوزير الإسرائيلي. ووصفت الوزارة هذه التصريحات بأنها مثيرة للقلق وتعكس نية تمتد إلى أشباح التطهير العرقي والإبادة الجماعية المشؤومة.

ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى إدراك التداعيات الأوسع نطاقاً لمثل هذا الخطاب، لأنه يحمل في طياته القدرة على زعزعة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن مثل هذه التهديدات يجب أن يكون بمثابة نداء واضح للعالم، يسلط الضوء على التهديد الوشيك الذي يشكله العدوان الإسرائيلي في المنطقة.

ويشار إلى أنه تم إيقاف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، وهو عضو في حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية، عن اجتماعات مجلس الوزراء "حتى إشعار آخر" بعد تصريحاته حول احتمال قيام إسرائيل بتنفيذ ضربة نووية على غزة.

وقد أثار تعليق إلياهو، الذي أدلى به خلال مقابلة إذاعية، إدانة سريعة من العالم العربي واعتبره مسؤول أمريكي بأنه غير مقبول.



