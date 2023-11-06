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مستشار الرئيس الفلسطيني: الوزير الإسرائيلي صاحب تصريح القنبلة النووية إرهابي همجي

11/6/2023 2:39:41 PM
(MENAFN- Youm7) علق الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بالمطالبة بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، قائلا: "تخيلوا لو زعيم أو مسئول أو رئيس عربي وقال كلام أقل من تصريح القنبلة النووية كل الدنيا ستقوم وربما تأتي جيوش من الغرب لمعاقبة هذا الرئيس أو المسئول ولدينا أمثلة في التاريخ المعاصر".



وأكد محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الوزير الاسرائيلي صاحب تصريح القنبلة النووية ارهابي همجي يتحدث بكل هذه الوقاحة ويتبجح ويؤكد أنهم يمتلكون سلاح نووي ويريدوا أن يكرروا واقعة هيروشيما في قطاع غزة.



وتابع: اسرائيل تتصرف أمام العالم كله أنها دولة فوق القانون وفي ازدواجية معايير مع القضايا الدولية"، وحذر: "استمرار هذه السياسية سيفجر مشاعر الناس في العالم العربي وربما يجد العالم نفسه أمام حرب من نوع آخر وصراع دين بسبب تصريحات قيادات اسرائيل المتتالية الدينية".














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