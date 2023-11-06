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طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه واستهدافه للمنازل في أنحاء قطاع غزة

11/6/2023 2:39:41 PM
(MENAFN- Youm7) استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، جراء تواصل الغارات التي ينفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على معظم مناطق قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مُجمع الشفاء الطبي نتيجة تواصل الغارات والقصف المدفعي على حيي الزيتون والشجاعية وتل الهوا.

كما استشهد وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا في شارع حميد بمُخيم الشاطئ غرب غزة.

ووصل عدد من الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي جراء استهداف عدة منازل في تل الزعتر بجباليا وفي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.








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