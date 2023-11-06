تصاعد حدة القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل

(MENAFN
- Youm7) تصاعدت حدة القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي عبر الحدود المشتركة بينهما مساء اليوم الاثنين، حيث تم توسيع دائرة الاستهداف وتكثيف حدة الرشقات الصاروخية في الاتجاهين.
ونفذ الجانب الإسرائيلي قصفا كثيفا في مناطق اللبونة والناقورة وطيرحرفا وعيتا الشعب والضهيرة ومروحين بالإضافة إلى مناطق أخرى بالقطاعين الغربي والأوسط للحدود اللبنانية الجنوبية.
وفي المقابل، خرج من الجانب اللبناني عشرات الصواريخ استهدفت نقاطا عسكرية إسرائيلية ومن بينها مواقع الراهب والمالكية وجل الدير.
يأتي ذلك التصعيد في أعقاب استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية بالجنوب اللبناني مساء أمس مما أسفر استشهاد ٣ أطفال وسيدة وإصابة أخرى.
ويتواصل التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الجنوبية لليوم الثلاثين على التوالي.
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