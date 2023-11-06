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تصاعد حدة القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل

11/6/2023 2:39:41 PM
(MENAFN- Youm7) تصاعدت حدة القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي عبر الحدود المشتركة بينهما مساء اليوم الاثنين، حيث تم توسيع دائرة الاستهداف وتكثيف حدة الرشقات الصاروخية في الاتجاهين.

ونفذ الجانب الإسرائيلي قصفا كثيفا في مناطق اللبونة والناقورة وطيرحرفا وعيتا الشعب والضهيرة ومروحين بالإضافة إلى مناطق أخرى بالقطاعين الغربي والأوسط للحدود اللبنانية الجنوبية.

وفي المقابل، خرج من الجانب اللبناني عشرات الصواريخ استهدفت نقاطا عسكرية إسرائيلية ومن بينها مواقع الراهب والمالكية وجل الدير.

يأتي ذلك التصعيد في أعقاب استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية بالجنوب اللبناني مساء أمس مما أسفر استشهاد ٣ أطفال وسيدة وإصابة أخرى.

ويتواصل التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الجنوبية لليوم الثلاثين على التوالي.








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