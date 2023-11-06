تنظيم ورشة عمل عن أثر محاور النقل على التنمية الشاملة

(MENAFN
- Youm7) عقد اليوم ورشة عمل أعدتها الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل إحدى هيئات وزارة النقل بعنوان أثر محاور النقل على التنمية الشاملة (العمرانية والزراعية والصناعية)
وتم استعراض، نموذج المحور (القوس الشرقي الطريق الإقليمي وخط القطار الكهربي الخفيف وكذا خط السكة الحديد الجارى إنشاؤه الروبيكى العاشر) والمحور الثانى وهو محور الضبعة.
واستعرضت الورشة منهجية العمل في الدراسة ونتائج حجم التنمية ونسب التغير وأثره البالغ في القيمة المضافة لقيمة الأراضى والوحدات السكنية كما تم استعراض الممارسات الدولية في الاستفادة من القيمة المضافة الناتجة عن التنمية في تمويل مشروعات أخرى للنقل.
وحضر الورشة لفيف من ممثلي وزارة الإسكان وهيئة تخطيط عمراني بالإضافة إلى ممثلى وزارة النقل وهيئة تخطيط مشروعات النقل وبعض الاستشاريين وذوى الخبرة في هذا المجال.
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