تنظيم ورشة عمل عن أثر محاور النقل على التنمية الشاملة

MENAFN - Youm7) عقد اليوم ورشة عمل أعدتها الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل إحدى هيئات وزارة النقل بعنوان أثر محاور النقل على التنمية الشاملة (العمرانية والزراعية والصناعية)

وتم استعراض، نموذج المحور (القوس الشرقي الطريق الإقليمي وخط القطار الكهربي الخفيف وكذا خط السكة الحديد الجارى إنشاؤه الروبيكى العاشر) والمحور الثانى وهو محور الضبعة.

واستعرضت الورشة منهجية العمل في الدراسة ونتائج حجم التنمية ونسب التغير وأثره البالغ في القيمة المضافة لقيمة الأراضى والوحدات السكنية كما تم استعراض الممارسات الدولية في الاستفادة من القيمة المضافة الناتجة عن التنمية في تمويل مشروعات أخرى للنقل.

وحضر الورشة لفيف من ممثلي وزارة الإسكان وهيئة تخطيط عمراني بالإضافة إلى ممثلى وزارة النقل وهيئة تخطيط مشروعات النقل وبعض الاستشاريين وذوى الخبرة في هذا المجال.