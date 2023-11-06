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مستشار وزيرة التضامن: 3200 أسرة مستفيدة من مبادرة بالوعى مصر بتتغير للأفضل

11/6/2023 2:39:37 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الدكتورة رامونا كنعان، مستشار وزيرة التضامن للتسويق الاجتماعى والتطوير، إن مبادرة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، بدأناها فى 2022 وكانت خاصة بقرى حياة كريمة، لافتة إلى أن وزير التضامن بدءا من مارس الماضى تنفيذا لاستراتيجية مناطق بدائل عشوائيات المناطق المطورة تم تحديد الـ 8 مناطق كمرحلة أولى والنزول فيها من أجل الحملة.



وأضافت رامونا كنعان خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، نعمل فى مناطق بديلة العشوائيات بمنطقة المحروسة، ولدينا 3200 أسرة من المستفيدين، حيث نعمل قبل وأثناء وبعد الحملة بعمل بحث اجتماعى لتوثيق المنطقة والخدمات الموجودة فعليا والخدمات المطلوبة، وعمل بحث شامل على السلوكيات المجتمعية لسكان المنطقة، ويتم تنفيذ الوعى فى المناطق باختيار المتطوعين والرائدات الريفيات.



تابعت، عندما يتم تدريب المتطوعين يتم البدء فى فعاليات الحملات وخلال الحملة يتم تقديم خدمات لخمس قطاعات أساسية، وهى القطاع الصحى، والحماية والضمان، الرعاية، والتنمية وهو أهم قطاع ويشمل التمكين الاقتصادى.
















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