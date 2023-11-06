مستشار وزيرة التضامن: 3200 أسرة مستفيدة من مبادرة بالوعى مصر بتتغير للأفضل

(MENAFN
- Youm7) قالت الدكتورة رامونا كنعان، مستشار وزيرة التضامن للتسويق الاجتماعى والتطوير، إن مبادرة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، بدأناها فى 2022 وكانت خاصة بقرى حياة كريمة، لافتة إلى أن وزير التضامن بدءا من مارس الماضى تنفيذا لاستراتيجية مناطق بدائل عشوائيات المناطق المطورة تم تحديد الـ 8 مناطق كمرحلة أولى والنزول فيها من أجل الحملة.
وأضافت رامونا كنعان خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، نعمل فى مناطق بديلة العشوائيات بمنطقة المحروسة، ولدينا 3200 أسرة من المستفيدين، حيث نعمل قبل وأثناء وبعد الحملة بعمل بحث اجتماعى لتوثيق المنطقة والخدمات الموجودة فعليا والخدمات المطلوبة، وعمل بحث شامل على السلوكيات المجتمعية لسكان المنطقة، ويتم تنفيذ الوعى فى المناطق باختيار المتطوعين والرائدات الريفيات.
تابعت، عندما يتم تدريب المتطوعين يتم البدء فى فعاليات الحملات وخلال الحملة يتم تقديم خدمات لخمس قطاعات أساسية، وهى القطاع الصحى، والحماية والضمان، الرعاية، والتنمية وهو أهم قطاع ويشمل التمكين الاقتصادى.
MENAFN06112023000132011024ID1107381139
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.