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وزارة التعليم تعلن عقد اختبار TOFAS فى الرياضيات.. اعرف التفاصيل

11/6/2023 2:39:37 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد اختبارات (TOFAS) للعام الثالث على التوالي في الرياضيات في محافظات القاهرة - دمياط البحر الأحمر - اسوان - الجيزة - مطروح - الغربية - الاسكندرية - المنوفية - الدقهلية القليوبية ) في إطار رؤية مصر 2030 ورؤية وزارة التربية والتعليم في إعداد طالب قادر على الابداع والابتكار والتنافسية، موضحة أن الاختبار يعقد فى الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر الجارى.





وأوضحت الوزارة أن الاختبار
هو اختبار للمهارات الاكاديمية الأساسية للطلاب في مادة الرياضيات لجميع نوعيات التعليم، موضحة أن الهدف من
الاختبار تقييم قدرة الطالب على الحل بطلاقة وابداع في الرياضيات في أقل وقت بدون استخدام الآله الحاسبة، لافتة إلى أن أهمية الاختبارات، يوفر التقييم النهائي بعد إجراء الاختبارات معلومات قيمة ودقيقة حول قدرات الطلاب ونواحي القوة ونقاط الضعف مما يسمح لكل من الآباء والمعلمين بدعم الطلاب والارتقاء بمستواهم العلمي، ويجد الطلاب التحدي محفزا لهم كما يساعدهم على الحصول على ترتيب عالمي يؤدى إلى تنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وذلك يدعم مبدا التنافسية التي تسعى الوزارة لتحقيقه



وأكدت الوزارة أنه يعمل
على إطلاع المعلمين على أحدث طرق التقييم طبقا للمنافسات الدولية فهو أداة مفيدة تساعد في تنفيذ العملية التقييمية للطلاب بعدالة وشفافية وتساعد المعلم على تطبيق خبرات مماثلة مع طلابه بالقاعات الدراسية ويستفيد أولياء الأمور من النتائج ومعرفة مستوى القدرات الأكاديمية و الحسابية لأبنائهم مما يؤدى لتطويرها.



وأشارت الوزارة إلى أن الفئة المستهدفة الطلاب من الصف الثاني الابتدائي حتى الأول الثانوي، كما أن طريقة الاختبار كالتالى:



- يتم تواجد الطلاب بقاعة الاختبار بالمدرسة من الثامنة والنصف صباحا لاستكمال إجراءات تسجيل، بجانب اسم كل طالب والكود الخاص به والاختبار مدته 40 دقيقة للإجابة عن 80 سؤال حسب كل مستوى وممنوع منعا باتا استخدام الآلة الحاسبة والاختبار يتم لجميع الطلبة المشاركين في نفس التوقيت عربي و لغات، وكل طالب يستخدم جهاز بمفرده ويتم التأكد من قوة الانترنت قبل الاختبار بيوم ويحظر استخدام جهازين للطالب ولا يوجد مواد علمية ولا اية ترتيبات أكاديمية أو علمية مسبقة إنما يعتمد الاختبار على ما مر به الطالب من خبرات دراسية بالمدرسة وسوف يتم إرسال النموذج الخاص ببيانات الطلاب المشاركين على أن يتم ملئه و إعادة إرساله في موعد غايته 29 من الشهر الجاري إلى الإدارة المركزية للتعليم العام.




















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