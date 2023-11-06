البنتاجون: أعداد القتلى المدنيين في غزة تقدر بالآلاف

البنتاجون: أعداد القتلى المدنيين في غزة تقدر بالآلاف
التاريخ
11/6/2023 2:39:33 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن أعداد القتلى المدنيين في غزة تقدر بالآلاف، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
إلى ذلك، أكدت "بنتاجون"، أن إصابات في صفوف القوات الأمريكية بالعراق وسوريا خلال هجمات سابقة.
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