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البنتاجون: أعداد القتلى المدنيين في غزة تقدر بالآلاف

11/6/2023 2:39:33 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن أعداد القتلى المدنيين في غزة تقدر بالآلاف، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".



إلى ذلك، أكدت "بنتاجون"، أن إصابات في صفوف القوات الأمريكية بالعراق وسوريا خلال هجمات سابقة.












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