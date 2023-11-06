رئيس الفلبين يأمر القوات المسلحة بمراجعة انتشار وحداتها لتكون أكثر استجابة

MENAFN - Youm7) أمر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، القوات المسلحة الفلبينية بمراجعة انتشار القوات لتكون أكثر "استجابة للحقائق الجيوسياسية الحالية والمستقبلية"، وذلك في ضوء تحول تركيز الجيش إلى التهديدات الخارجية.

وذكرت صحيفة (فيل ستار) الفلبينية اليوم /الاثنين/ أن ماركوس أصدر أوامره في هذا الصدد إلى القوات المسلحة الفلبينية ووزارة الدفاع الوطني في رسالته بمناسبة الذكرى السابعة والستين لتأسيس قيادة العمليات الخاصة البحرية في قاعدة هيراكليو ألانو البحرية في سانجلي بوينت، كافيت.

وقال الرئيس الفلبيني "بينما ننتقل الآن من التركيز على ضمان الأمن الداخلي للبلاد، علينا الآن تعزيز الدفاعات الخارجية للبلاد"، قائلا: "أحث إدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الفلبينية على زيادة نشر قواتنا إلى أقصى حد ومراجعتها بشكل استراتيجي لضمان أن تظل استراتيجياتها مستجيبة للحقائق الجيوسياسية الحالية والمستقبلية".

وشدد ماركوس على ضرورة الاستفادة من قيادة العمليات الخاصة البحرية، بخبرتها في العمليات البحرية والجوية والبرية أو العمليات الخاصة، لدعم الدفاع البحري وتعزيز الأمن البحري، وأشار إلى الدور الحاسم الذي تلعبه وحدة النخبة البحرية في محاربة الجماعات الإرهابية وغيرها من العناصر الخارجة عن القانون وكذلك في الحد من التهريب والأنشطة غير القانونية الأخرى، كما أشاد بقيادة العمليات الخاصة البحرية لدعمها جهود الأمن الداخلي التي تبذلها القوات المسلحة الفلبينية، خاصة جنوب الفلبين.

وقال الرئيس الفلبيني القائد العام للقوات المسلحة الفلبينية: "دعونا نواصل أيضًا تسخير مهارات وحداتنا المتخصصة في الاستعداد لجميع حالات الطوارئ"، وحث البحرية على مواصلة صقل مهارات ضباطها وأفرادها ومواصلة التعاون مع نظيراتها من الدول ذات التفكير المماثل.

وتابع الرئيس الفلبيني.

وأضاف "أطلب أيضًا من البحرية تعزيز قدرات الوحدة من خلال الشراكة مع قوات من الدول ذات التفكير المماثل لدعم التزامنا المشترك بحرية الملاحة والسلام والاستقرار وسيادة القانون".

وتابع أن إدارته ستواصل الحصول على أحدث المعدات وتحديث التدريب في إطار برنامج تحديث القوات المسلحة الفلبينية المنقح لتعزيز قدرات القوات المسلحة الفلبينية.

واختتم ماركوس تصريحاته بالقول: "دعونا نحقق معًا الاستقرار والسلام والرخاء في أراضينا وفي بحارنا، ونقف في الوقت نفسه كمصدر أمل لحاضرنا وأجيالنا القادمة".



