الاحتلال يدعم جنوده المثليين.. لقاءات شاذة لجنود إسرائيل أثناء الحرب على غزة

(MENAFN
- Youm7) سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، بزيارات المدنيين الإسرائيليين للقوات المشاركة فى الحرب على قطاع غزة بمناطق انتشارهم على حدود القطاع.
ونشرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، تقريرا مصورا عن "مجتمع الميم"، في قوات جيش الاحتلال التي تشن عمليات عسكرية على قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.
واستضافت الإذاعة جنديا مثليا يتحدث عن علاقته بآخر أثناء العمليات العسكرية الدائرة على قطاع غزة، وقالت إن: "ألون" زار شريكه "جوردان" في المحميات ليدعمه، ونشروا صورة معًا انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي حديثهما للإذاعة العبرية، طالبا معًا بالمساواة لمجتمع المثليين الذين هم أيضًا في جبهة القتال في غزة.
وتعتبر اليهودية التقليدية المثلية مخالف لهم، ولا يزال هذا الرأي تحتفظ به اليهودية الأرثوذكسية.
MENAFN06112023000132011024ID1107381134
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.