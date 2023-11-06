الاحتلال يدعم جنوده المثليين.. لقاءات شاذة لجنود إسرائيل أثناء الحرب على غزة

MENAFN - Youm7) سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، بزيارات المدنيين الإسرائيليين للقوات المشاركة فى الحرب على قطاع غزة بمناطق انتشارهم على حدود القطاع.

ونشرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، تقريرا مصورا عن "مجتمع الميم"، في قوات جيش الاحتلال التي تشن عمليات عسكرية على قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.

واستضافت الإذاعة جنديا مثليا يتحدث عن علاقته بآخر أثناء العمليات العسكرية الدائرة على قطاع غزة، وقالت إن: "ألون" زار شريكه "جوردان" في المحميات ليدعمه، ونشروا صورة معًا انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حديثهما للإذاعة العبرية، طالبا معًا بالمساواة لمجتمع المثليين الذين هم أيضًا في جبهة القتال في غزة.

وتعتبر اليهودية التقليدية المثلية مخالف لهم، ولا يزال هذا الرأي تحتفظ به اليهودية الأرثوذكسية.



