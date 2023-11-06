مصرع نحو 15 شخصا في فيضانات تجتاح كينيا

(MENAFN
- Youm7) قال الصليب الأحمر الكيني إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 15 منذ بدأ هطول الأمطار الغزيرة يوم الجمعة، بينما كانت مدينة مومباسا الساحلية ومقاطعتي مانديرا وواجير في شمال شرق البلاد الأكثر تضررا.
وأفاد الصليب الأحمر الكيني بأنه منذ يوم الأحد، دمرت الفيضانات 241 فدانا من الأراضي الزراعية وأدت إلى نفوق 1067 رأسا من الماشية.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من خطر الفيضانات الكبير، على طول نهري جوبا وشبيلي، ودعا إلى إجلاء سكان منطقة جوبا بأكملها.
كما تعرضت مدينة غالكعيو مركز إقليم مدغ بوسط الصومال لرياح قوية مصحوبة بهطول أمطار غزيرة تسببت في مقتل شخصين وإحداث دمار كبير في المدينة.
وأعلن مكتب الاتصالات الإقليمي الصّومالي "مقتل 20 شخصا ونزوح أكثر من 12 ألف أسرة بسبب فيضانات مباغتة نجمت عن أمطار غزيرة انهمرت في المناطق الصوماليّة."
MENAFN06112023000132011024ID1107381133
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.