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مصرع نحو 15 شخصا في فيضانات تجتاح كينيا

11/6/2023 2:39:33 PM
(MENAFN- Youm7) قال الصليب الأحمر الكيني إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 15 منذ بدأ هطول الأمطار الغزيرة يوم الجمعة، بينما كانت مدينة مومباسا الساحلية ومقاطعتي مانديرا وواجير في شمال شرق البلاد الأكثر تضررا.

وأفاد الصليب الأحمر الكيني بأنه منذ يوم الأحد، دمرت الفيضانات 241 فدانا من الأراضي الزراعية وأدت إلى نفوق 1067 رأسا من الماشية.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من خطر الفيضانات الكبير، على طول نهري جوبا وشبيلي، ودعا إلى إجلاء سكان منطقة جوبا بأكملها.

كما تعرضت مدينة غالكعيو مركز إقليم مدغ بوسط الصومال لرياح قوية مصحوبة بهطول أمطار غزيرة تسببت في مقتل شخصين وإحداث دمار كبير في المدينة.

وأعلن مكتب الاتصالات الإقليمي الصّومالي "مقتل 20 شخصا ونزوح أكثر من 12 ألف أسرة بسبب فيضانات مباغتة نجمت عن أمطار غزيرة انهمرت في المناطق الصوماليّة."








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