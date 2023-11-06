آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد

(MENAFN
- Youm7) بدأت شركة الكرة بالنادي الأهلي التفاوض مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، مستغلين انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.
وينتهي عقد عمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، بدون الرجوع إلى ناديه، فيما يرغب الأهلي في شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مع ناديه بدءًا من يناير المقبل.
وحصل الأهلي على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني للتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد باعتباره من اللاعبين المميزين في الدوري المصري ومع منتخب مصر، بخلاف أنه لاعب جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز مثل الجناحين والظهير الأيمن.
ويعول مسئولو النادي الأهلي على رغبة عمر كمال عبد الواحد، الذي يضع خيار اللعب بالقميص الأحمر كأولوية عن باقي العروض، في ظل تلقيه عروضا أخرى من أندية الزمالك وبيراميدز.
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