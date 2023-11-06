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آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد

11/6/2023 2:39:29 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت شركة الكرة بالنادي الأهلي التفاوض مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، مستغلين انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد عمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، بدون الرجوع إلى ناديه، فيما يرغب الأهلي في شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مع ناديه بدءًا من يناير المقبل.

وحصل الأهلي على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني للتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد باعتباره من اللاعبين المميزين في الدوري المصري ومع منتخب مصر، بخلاف أنه لاعب جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز مثل الجناحين والظهير الأيمن.

ويعول مسئولو النادي الأهلي على رغبة عمر كمال عبد الواحد، الذي يضع خيار اللعب بالقميص الأحمر كأولوية عن باقي العروض، في ظل تلقيه عروضا أخرى من أندية الزمالك وبيراميدز.








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