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ترتيب جدول دورى المحترفين بعد مباريات اليوم.. لافيينا فى الصدارة

11/6/2023 2:39:29 PM
(MENAFN- Youm7) يعتلى فريق لافيينا بقيادة أحمد عيد عبد الملك، صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 14 نقطة، متفوقاً على حرس الحدود بقيادة محمد مكى صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة، بعد مباريات اليوم فى انتظار 4 مواجهات قوية غدا الثلاثاء، التى قد تؤثر على الترتيب.



ترتيب جدول دورى المحترفين بعد مباريات اليوم:



1 لافيينا 14 نقطة

2 حرس الحدود 13 نقطة

3 بتروجت 12 نقطة

4 القناة 11 نقطة

5 غزل المحلة 11 نقطة

6 وادى دجلة 10 نقاط

7 الاتصالات 10 نقاط

8 السكة الحديد 10 نقاط

9 أبو قير للأسمدة 10 نقاط

10 دكرنس 10 نقاط

11 مكادى 9 نقاط

12
بترول أسيوط 9 نقاط

13 طنطا 8 نقاط

14 راية 8 نقاط

15 بروكسى 8 نقاط

16 أسوان 7 نقاط

17 النجوم 5 نقاط

18 جمهورية شبين 5 نقاط

19 النصر للتعدين 4 نقاط

20 مصر المقاصة 3 نقاط



نتائج مباريات اليوم فى دورى المحترفين



الاتصالات 1/ 0 أسوان

حقق فريق الاتصالات فوزا مهما علي نظيره أسوان بهدف نظيف أحرزه فيصل غريب في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الاتصالات عند النقطة 10 بينما يتجمد رصيد أسوان عند النقطة 7 في جدور الترتيب.



دكرنس 3/ 1 المقاصة

فاز فريق دكرنس بثلاثية مقابل هدف على نظيره مصر للمقاصة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد دكرنس، أحرز أهداف المباراة كاظم صبري في الدقيقة 28 ومعتز إبراهيم في الدقيقة 46 ومؤمن سمير في الدقيقة 64، بينما أحرز هدف المقاصة يوسف عطية في الدقيقة 68 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد دكرنس للنقطة 10 بينما يتجمد رصيد المقاصة عند النقطة 3 في جدول الترتيب.



السكة الحديد 3/
2 النصر للتعدين

انتهت مباراة السكة الحديد والنصر للتعدين ببفوز السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما علي استاد الأقصر، جاء هدف النصر للتعدين عن طريق محمود عبد العزيز في الدقيقة 19 بينما تعادل محمد عصام للسكة الحديد في الدقيقة 45، وتقدم السكة عن طريق أحمد ربيع بالهدف الثاني في الدقيقة 67 قبل أن يضيف ربيع الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 75 وفي الوقت بدل الضائع يحرز فريق النصر للتعدين الهدف الثاني، ليرتفع رصيد السكة عند النقطة 10 بينما يتجمد رصيد التعدين عند النقطة 4 في جدول الترتيب.



مكادي 2 / 1 أبو قير

حقق فريق مكادي فوزا مهما علي نظيره أبو قير بهدفين مقابل هدف ، تقدم مكادي من ركلة جزاء في الدقيقة 62 عن طريق طه ابراهيم، بينما تعرض حسين الحساني، كابتن مكادي للطرد بعد منع طه ابراهيم
مهاجم ابو قير من انفراد مؤكد بالمرمي، بينما تعادل لمكادي ناصر الفار في الدقيقة 70 ، ويحرز عبد الله وحيد هدف الفوز في الدقيقة 84 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد مكادي للنقطة 9 بينما يتجمد رصيد أبو قير عند النقطة 10.



شبين ولافيينا

خطف فريق جمهورية شبين نقطة مهمة من لافيينا المتصدر بعد تعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد شبين، ليرتفع رصيد لافيينا عند النقطة 14 في صدارة الترتيب مؤقتا، بينما يرتفع رصيد شبين للنقطة 5.



حرس الحدود 3 /1 بترول أسيوط

حول حرس الحدود تأخره أمام بترول أسيوط بهدف لفوز بثلاثة أهداف، تقدم محمود مقلد للبترول فى الدقيقة 49، وتعادل محمود النجيلى للحرس فى الدقيقة 54، وتقدم محمود أبو جودة للحرس فى الدقيقة 66 من ركلة جزاء، وسجل محمود ممدوح هدف الحرس الثالث، ليرفع حرس الحدود رصيده إلى 13 هدفا فى المركز الثانى من ترتيب دورى المحترفين، فيما بقى بترول أسيوط عند 9 نقاط فى المركز الثانى عشر.












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