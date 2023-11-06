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الونش يواصل التأهيل فى الزمالك ويقترب من العودة للمشاركة فى التدريبات

11/6/2023 2:39:29 PM
(MENAFN- Youm7) واصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أُجريت عصر اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وخضع "الونش" لمجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، تمهيداً لعودته مرة أخرى للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.
وكان معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني، عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وشهدت الجلسة حديثاً بين القائم بأعمال المدير الفني واللاعبين، حول مواجهة
الزمالك
المقبلة أمام بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر.

وأكد معتمد جمال، فى جلسته مع اللاعبين قبل انطلاق المران، أهمية المرحلة الحالية، وضرورة الفوز على بيراميدز ومواصلة المنافسة على لقب الكأس لإسعاد الجماهير البيضاء.







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