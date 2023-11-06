الأهلى يتسلم 250 ألف دولار من كاف مكافأة السوبر الأفريقى

MENAFN - Youm7) انتعشت خزينة النادي الأهليبمبلغ 250 ألف دولار قيمة مكافأة حصد وصافة بطولة كأس السوبر، والتي خسرها الفريق الأحمر لصالح اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، والتي أُجريت بالسعودية منتصف سبتمبر الماضي.

وكان كاف قد قرر زيادة مكافأة المشاركين في بطولة السوبر الإفريقي، بعدما كان البطل يحصل على مبلغ 250 ألف دولار والوصيف على مبلغ 125 ألف دولار، ليتم مضاعفة المكافآت ويحصل البطل على 500 ألف دولار والوصيف على 250 ألف دولار.

ويفتقد فريق

الاهلى

بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق فى مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري بسبب العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن علي معلول يعاني من ألم فى العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي.



ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلى المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.



