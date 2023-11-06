حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 6 / 11/ 2023

MENAFN - Youm7) شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم، الإثنين، الموافق 6 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها تطورات مفاوضات الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد، وأول مران للزمالك مع معتمد جمال.





آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد

بدأت شركة الكرة بالنادي

الأهلي

التفاوض مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، مستغلين انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد عمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، بدون الرجوع إلى ناديه، فيما يرغب الأهلي في شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مع ناديه بدءًا من يناير المقبل.





منتخب الشباب يخوض مرانه الأول بحضور حازم إمام وبركات وأبو الوفا

خاض منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم الإثنين على أحد ملاعب النجيل الصناعي استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس في الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

شهد المران حضور حازم إمام ومحمد بركات ومحمد أبو الوفا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمساندة ودعم الجهاز الفني واللاعبين قبل البطولة، وحرص الثلاثي على توجيه كلمة للاعبين طالبوهم خلالها باغتنام الفرصة وبذل قصاري جهدهم من أجل تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية لاسيما وأن هذا الجيل يضم عناصر مميزة ويعوّل اتحاد الكرة كثيرًا عليهم ليكونوا مستقبل الكرة المصرية.





تقسيمة وفقرة لتسديد ركلات الترجيح فى أول تدريب للزمالك بقيادة معتمد جمال

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل فى نصف نهائي كأس مصر .وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية تحت إشرافمعتمد جمالالقائم بأعمال المدير الفني للفريق، وظهر الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" ومحمد عبد الشافي بشكل جيد خلال التقسيمة.مؤتمر لفيتوريا الخميس للإعلان عن معسكر المنتخب لمباراتى جيبوتي وسيراليون

يعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر نوفمبر فى الفترة من 13 إلى 21 ، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعقد البرتغالي روي فيتوريا مؤتمراً صحفيا في الواحدة ظهر الخميس المقبل 9 نوفمبر للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في شهر نوفمبر، والاستعداد لمباراتي جيبوتي المقرر لها 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون 19 نوفمبر بليبريا.





تصنيف الاسكواش.. على فرج يحافظ على الصدارة

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين

للاسكواش

"PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر نوفمبر الجاري، وواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة

سيطرته على التصنيف العالمي.

وجاء تصنيف اللاعبين فى قائمة توب 10 كالتالي:





اتحاد اليد يخطر الزمالك بإيقاف مجدى أبو المجدأرسل مسئولو اتحادكرة اليدخطاباً لنادى الزمالك يفيد بإيقاف مجدى أبو المجد حتى شهر فبراير المقبل، بسبب ترك منتخب الناشئين والسفر إلى الخارج دون إبلاغ الاتحاد.كواليس أول جلسة لـ معتمد جمال مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. وشهدت الجلسة حديثاً بين القائم بأعمال المدير الفني واللاعبين، حول مواجهة

الزمالك

المقبلة أمام بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر.

وأكد معتمد جمال، فى جلسته مع اللاعبين قبل انطلاق المران، على أهمية المرحلة الحالية، وضرورة الفوز على بيراميدز ومواصلة المنافسة على لقب الكأس لإسعاد الجماهير البيضاء.





أحمد فتوح يلغى متابعة الزمالك على إنستجرام.. وشيكابالا يحذف اللاعب

ألغى أحمد فتوح، لاعب فريق

الزمالك ، متابعته لصفحة نادى الزمالك الرسمية على موقع تبادل الصور

إنستجرام ، بعد ساعات قليلة من قرار مجلس الإدارة بإيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق، وعرضه للبيع فى يناير.

وجاء قرار فتوح رداً على

قرارات مجلس الزمالك

التى تم الإعلان عنها أمس، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة

زد

فى الدورى.



